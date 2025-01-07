Суд во Владивостоке не арестовал мужчину, избившего пенсионера

Posted 7 января, 05:23
Published 7 января, 05:23
Modified 7 января, 05:23
Updated 7 января, 05:23
Инцидент произошел 25 декабря 2024 года на улице Владикавказской. Водитель автомобиля Toyota Mark X напал на пожилого человека, когда тот случайно коснулся его машины.
Суд назначил для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Прокуратура считает это решение слишком мягким и планирует его обжаловать. Представитель прокуратуры поддержал просьбу следствия о заключении мужчины под стражу.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия. Прокуратура взяла под контроль ход расследования.