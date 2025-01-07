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Posted 7 января, 05:23

Published 7 января, 05:23

Modified 7 января, 05:23

Updated 7 января, 05:23

Суд во Владивостоке не арестовал мужчину, избившего пенсионера

Суд во Владивостоке не арестовал мужчину, избившего пенсионера

7 января 2025, 05:23
Фото: Прокуратура Приморского края.
Сюжет
Суд
Во Владивостоке суд принял решение не арестовывать мужчину, который избил пенсионера на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 25 декабря 2024 года на улице Владикавказской. Водитель автомобиля Toyota Mark X напал на пожилого человека, когда тот случайно коснулся его машины.

Суд назначил для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Прокуратура считает это решение слишком мягким и планирует его обжаловать. Представитель прокуратуры поддержал просьбу следствия о заключении мужчины под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия. Прокуратура взяла под контроль ход расследования.

#Новости#Владивосток#Суд#Прокуратура#Хулиганство#Пешеходный переход#Преступление#Пенсионер#Приморский край
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