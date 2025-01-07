В Болгарии Коледа, в Китае деревья Света: как празднуют Рождество в разных странах?

В Великобритании Рождество поистине семейный праздник. В этот день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки, едят, пьют и просматривают семейные фотографии. На столе традиционная индейка под соусом из крыжовника и пудинг. Из напитков — чай и бренди. Украшает праздничный стол рождественский пирог с сюрпризом — его начиняют разными предметами, предсказывающими судьбу в новом году. Англичане верят, что кольцо означает скорую свадьбу, монета — грядущее богатство, а подковка — удачу в новом году.