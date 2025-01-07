В Болгарии Коледа, в Китае деревья Света: как празднуют Рождество в разных странах?

Posted 7 января, 06:17
Published 7 января, 06:17
Modified 7 января, 06:17
Updated 7 января, 06:17
Правда из-за непримиримости и ортодоксальности некоторых религиозных деятелей произошла путаница в летоисчислении, поэтому западные христиане отмечают Рождество в конце декабря (как правило, 25 числа), а восточные — в начале января (7 числа).
В Болгарии Рождество называется «Коледа». Добрый дедушка «Дядо Коледа» приходит с подарками после полуночи в Рождественскую ночь с 24 на 25 декабря.
После полуночи проводится и народный обычай «коледуване» — ходят группы молодых мужчин в праздничной национальной одежде, они поют «коледни песни», желают каждому дому здоровья, благополучия, плодородия. Хозяйки им дарят орехи, чернослив, сушеные яблоки, сало, брынзу, специально выпеченные крендельки.
Коледа всегда празднуется исключительно в узком семейном кругу; считается, что в эту ночь не должно быть одиноких людей и все стараются, как бы далеко они ни были, поехать к своим родным и приготовить каждому хотя бы маленький подарочек.
В Великобритании Рождество поистине семейный праздник. В этот день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки, едят, пьют и просматривают семейные фотографии. На столе традиционная индейка под соусом из крыжовника и пудинг. Из напитков — чай и бренди. Украшает праздничный стол рождественский пирог с сюрпризом — его начиняют разными предметами, предсказывающими судьбу в новом году. Англичане верят, что кольцо означает скорую свадьбу, монета — грядущее богатство, а подковка — удачу в новом году.
Рождество и Новый год это самые «вкусные» праздники в Италии. В рождественском меню это пельмени в бульоне, фаршированное мясо, сладкие булочки или миланский кулич, а в новогоднем — дзампоне, свиная колбаса и чечевица.
Еще одна традиция — новогодние базарчики. Они очень популярны в тех районах Италии, где чувствуется влияние североевропейской культуры. Чего только нет на этих базарах. Кустарные поделки — деревянные статуэтки, свечки всех форм и цветов, сладости, венки из сухих цветов, ленты, новогодние украшения для дома и очаровательные шарики на елку, которые могут стоить целое состояние.
Те, кто попадает на Рождество в Китай, замечают, прежде всего «Деревья Света» — аналог новогодней елки. Они украшены яркими и изысканными фонариками, цветами, гирляндами.
Эти же украшения китайские христиане используют в праздничном убранстве своих домов. Дети вывешивают на стены чулки, куда Дун Че Лао Рен (Дедушка Рождество) кладет свои рождественские дары.
В этой стране празднование Рождества является самым продолжительным, его отмечают целый месяц, начинается праздник 13 декабря и заканчивается 13 января. Отмечают обязательно в кругу семьи, устраивая праздничный ужин — на столе свежее свиное мясо.
А детки ждут ни Деда Мороза, как это принято у нас, а рождественского гнома который, по поверьям, живет в подполье каждого дома.
В Японии католики отмечают Рождество по-семейному. При этом зажигают солому, поскольку считается, что она отгоняет злых духов. В Японии вместо Деда Мороза основная фигура праздника — бог Хотейошо.
Традиционное рождественское меню японцев холодная закуска «О-сечи-риори», которая состоит из приносящей счастье красной фасоли с рисом, бобов, грибов и бамбука. И, конечно, любимый веселый напиток сакэ.
Еще на Рождество японцы у своих домой развешивают на высоких шестах пучки соломы и поджигают их, чтобы отпугнуть злых духов.
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