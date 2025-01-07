Владивосток встречает Новый год: чем заняться на праздничных каникулах

Для тех, кто хочет познакомиться с историей города, в праздничные дни будут организованы тематические экскурсии, в том числе прогулки по форту №7. Это уникальная возможность не только окунуться в прошлое Владивостока, но и провести вечер с пользой. А в музейно-выставочном центре можно будет попробовать себя в роли мастера, создавая новогодние украшения на специальных мастер-классах.