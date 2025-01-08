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Posted 8 января, 10:20

Published 8 января, 10:20

Modified 8 января, 10:20

Updated 8 января, 10:20

Как побороть зимнюю хандру жителям Приморья?

Если все валится из рук: десять способов борьбы с зимней хандрой для жителей Приморья

8 января 2025, 10:20
Фото: 1MI.

Как побороть зимнюю хандру жителям Приморья?

Сюжет
Праздник
Впереди еще половина зимы, причем самая холодная ее часть, а многие жители Приморья уже мечтают о теплом пледе, любимом фильме, горячем чае и тишине. Если грусть становится частым вашим спутником, не хочется работать и все буквально валится из рук, вы столкнулись с зимней хандрой.

Когда так не хватает солнца, запасы витаминов в организме истощаются, а мороз не вселяет оптимизма, надо как-то взбодриться. Существует несколько простых правил, которые помогут вам стать активнее в зимний период. Соблюдайте их в холодное время года, и вы будете чувствовать себя намного бодрее и энергичнее.

Та самая утренняя зарядка

Не зря еще наши бабушки и мамы твердили — делай зарядку по утрам. Несколько простых упражнений помогут разогнать кровь по телу и займет это всего 10 минут. Так, что утром в зимнюю пору проснувшись, в первую очередь, улыбнитесь новому дню и быстренько вставайте на разминку.

Фото: Изображение Midjourney

Контрастный душ

Ну, а после утренней зарядки самое лучшее — контрастный душ. Начинать водные процедуры нужно с теплой воды, переходя на более прохладную температуру. Не лишним будут в душе ваши любимые ароматы — они с легкостью поднимут настроение.

Фото: 1MI

Правильное питание

А это особенно актуально после продолжительных зимних каникул с праздничными застольями. Залогом здорового организма и отличного настроения всегда являлась полезная пища. Это еще один способ как избавиться от зимней хандры. Вместо кофе пейте по утрам зеленый и черный чай, ешьте пищу насыщенную витаминами. Старайтесь больше кушать овощей и фруктов. Обязательно употребляйте рыбу, бобы, яйца и другие продукты, где есть витамин D и которые повышают гормон серотонин.

Фото: Изображение Midjourney

Прогулки на свежем воздухе

Одна из главных причин плохого настроения и самочувствия в холодное время года — это нехватка кислорода. Поэтому рецепт прост — избавиться от зимней хандры помогут прогулки на свежем воздухе. Одевайтесь потеплей и идите гулять.

Фото: Изображение Midjourney

Витамины

Многие врачи постоянно рекомендуют приобрести для себя и своей семье комплекс витаминов, который поможет укрепить иммунную систему и защитить от многих вирусов. Зимой это актуально как никогда.

Фото: 1MI

Здоровый и полноценный сон

Крепкий сон — залог здоровья, и от зимней хандры он тоже помогает. Но прежде чем вы уляжетесь в теплую постель, желательно бы совершить вечернюю прогулку, затем принять теплую ванную и попить горячего чаю. Не ложитесь слишком поздно, ваш сон должен быть не менее восьми часов.

Фото: 1MI

Не сидите дома

Не поддавайтесь повседневной рутине. Сходите в гости к друзьям или родственникам, в кино, в цирк, или в другие развлекательные заведения. Ведь если просидеть дома в одиночестве, то можно еще сильнее погрузиться в хандру.

Фото: Изображение Midjourney

Любимое хобби

От любой хандры всегда спасает любимое хобби, новое увлечение или дело. Можно пойти на танцы, записаться в спортивную секцию, пойти на курсы вождения, изучения языков или другие интересные занятия. Выбор большой, все зависит лишь от ваших предпочтений.

Фото: Изображение Midjourney

Больше позитива — улыбайтесь

Гоните прочь свое мрачное настроение. Чаще улыбайтесь, смотрите добрые и комедийные фильмы, слушайте любимую и зажигательную музыку. Сами удивитесь, как быстро перестроитесь на позитивный лад.

Фото: Изображение Midjourney

Смена обстановки

Если есть возможность, хоть новогодние каникулы уже прошли, отправиться в поездку в другой город или страну — действуйте. Можно устроить в доме можно небольшую перестановку, заняться декором, добавив в интерьер ярких аксессуаров. Это будет еще одним эффективным способом, который позволит избавиться от зимней хандры.

Плед, горячий чай и хороший фильм — это, конечно, здорово на пару вечеров. Но это совсем не значит, что в таком режиме нужно провести все зимние месяцы. Не откладывайте свою жизнь на потом, ведь и в зимой можно найти массу интересных развлечений.

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