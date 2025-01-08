Если все валится из рук: десять способов борьбы с зимней хандрой для жителей Приморья

А это особенно актуально после продолжительных зимних каникул с праздничными застольями. Залогом здорового организма и отличного настроения всегда являлась полезная пища. Это еще один способ как избавиться от зимней хандры. Вместо кофе пейте по утрам зеленый и черный чай, ешьте пищу насыщенную витаминами. Старайтесь больше кушать овощей и фруктов. Обязательно употребляйте рыбу, бобы, яйца и другие продукты, где есть витамин D и которые повышают гормон серотонин.