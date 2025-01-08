Если все валится из рук: десять способов борьбы с зимней хандрой для жителей Приморья

Posted 8 января, 10:20
Published 8 января, 10:20
Modified 8 января, 10:20
Updated 8 января, 10:20
Когда так не хватает солнца, запасы витаминов в организме истощаются, а мороз не вселяет оптимизма, надо как-то взбодриться. Существует несколько простых правил, которые помогут вам стать активнее в зимний период. Соблюдайте их в холодное время года, и вы будете чувствовать себя намного бодрее и энергичнее.
Не зря еще наши бабушки и мамы твердили — делай зарядку по утрам. Несколько простых упражнений помогут разогнать кровь по телу и займет это всего 10 минут. Так, что утром в зимнюю пору проснувшись, в первую очередь, улыбнитесь новому дню и быстренько вставайте на разминку.
Ну, а после утренней зарядки самое лучшее — контрастный душ. Начинать водные процедуры нужно с теплой воды, переходя на более прохладную температуру. Не лишним будут в душе ваши любимые ароматы — они с легкостью поднимут настроение.
А это особенно актуально после продолжительных зимних каникул с праздничными застольями. Залогом здорового организма и отличного настроения всегда являлась полезная пища. Это еще один способ как избавиться от зимней хандры. Вместо кофе пейте по утрам зеленый и черный чай, ешьте пищу насыщенную витаминами. Старайтесь больше кушать овощей и фруктов. Обязательно употребляйте рыбу, бобы, яйца и другие продукты, где есть витамин D и которые повышают гормон серотонин.
Одна из главных причин плохого настроения и самочувствия в холодное время года — это нехватка кислорода. Поэтому рецепт прост — избавиться от зимней хандры помогут прогулки на свежем воздухе. Одевайтесь потеплей и идите гулять.
Многие врачи постоянно рекомендуют приобрести для себя и своей семье комплекс витаминов, который поможет укрепить иммунную систему и защитить от многих вирусов. Зимой это актуально как никогда.
Крепкий сон — залог здоровья, и от зимней хандры он тоже помогает. Но прежде чем вы уляжетесь в теплую постель, желательно бы совершить вечернюю прогулку, затем принять теплую ванную и попить горячего чаю. Не ложитесь слишком поздно, ваш сон должен быть не менее восьми часов.
Не поддавайтесь повседневной рутине. Сходите в гости к друзьям или родственникам, в кино, в цирк, или в другие развлекательные заведения. Ведь если просидеть дома в одиночестве, то можно еще сильнее погрузиться в хандру.
От любой хандры всегда спасает любимое хобби, новое увлечение или дело. Можно пойти на танцы, записаться в спортивную секцию, пойти на курсы вождения, изучения языков или другие интересные занятия. Выбор большой, все зависит лишь от ваших предпочтений.
Гоните прочь свое мрачное настроение. Чаще улыбайтесь, смотрите добрые и комедийные фильмы, слушайте любимую и зажигательную музыку. Сами удивитесь, как быстро перестроитесь на позитивный лад.
Если есть возможность, хоть новогодние каникулы уже прошли, отправиться в поездку в другой город или страну — действуйте. Можно устроить в доме можно небольшую перестановку, заняться декором, добавив в интерьер ярких аксессуаров. Это будет еще одним эффективным способом, который позволит избавиться от зимней хандры.
Плед, горячий чай и хороший фильм — это, конечно, здорово на пару вечеров. Но это совсем не значит, что в таком режиме нужно провести все зимние месяцы. Не откладывайте свою жизнь на потом, ведь и в зимой можно найти массу интересных развлечений.
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