Где находится лучший каток в Приморском крае? — фото

Posted 8 января, 03:21
Published 8 января, 03:21
Modified 8 января, 03:21
Updated 8 января, 03:21
С приходом Нового года дальневосточная столица превратилась в настоящую сказку. Праздничный городок не только украшает центральную площадь, но и дарит веселье горожанам и гостям муниципалитета. Традиционно популярностью среди приморцев пользуется каток, находящийся в самом сердце Владивостока.
Однако в регионе есть множество локаций, где жители края наслаждаются зимним досугом. В каждом городе Приморья есть тот самый идеальный каток, где собирается большая часть местного населения.
Например, в Спасске-Дальнем любители коньков проводят время на Цемзаводе. Водой заливается большой стадион, который весьма востребован среди горожан.
«Я все детство прожила на Арматурном и каталась на маленьком катке. Но в подростковом возрасте подруга пригласила покататься на Цемзаводе. Эта локация казалась мне невероятно большой. И люди были спокойнее. На нашем я все время боялась, что меня собьют мальчишки, которые носились, как сумасшедшие», — поделилась девушка.
В Арсеньеве тоже есть легендарный каток, вызывающий не только восторг, но и ностальгию.
«Я ходил на этот каток с самого детства. В нем мало что поменялось, но это и хорошо. Приходя на него, на тебя накатывает ностальгия. Играет хорошая музыка, катается много людей. Хорошее место для времяпровождения с друзьями и близкими», — поведал молодой человек.
В Уссурийске главный каток находится на площади. По словам местной жительницы, он является самым популярным из имеющихся.
«Его каждый год заливают. Людей там всегда много. Но я там ни разу не была. Может, когда дети подрастут, схожу вместе с семьей», — поделилась приморчанка.
Получается, практически в каждом муниципалитете есть он, — популярнейший и идеальнейший каток. Порой локация не является примечательной для людских глаз, но для местного населения она становится чем-то особенным. Именно так сложилось с ледяными «островками» в Приморском крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где можно покататься в краевой столице.