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Posted 8 января, 03:21

Published 8 января, 03:21

Modified 8 января, 03:21

Updated 8 января, 03:21

Где можно покататься на коньках в Приморье?

Где находится лучший каток в Приморском крае? — фото

8 января 2025, 03:21
Фото: vostokmedia.com.

Где можно покататься на коньках в Приморье?

Сюжет
Каток
Новогодние каникулы в самом разгаре. Приморцы наслаждаются долгожданными длинными выходными. Где проводят время любители активного зимнего спорта?

С приходом Нового года дальневосточная столица превратилась в настоящую сказку. Праздничный городок не только украшает центральную площадь, но и дарит веселье горожанам и гостям муниципалитета. Традиционно популярностью среди приморцев пользуется каток, находящийся в самом сердце Владивостока.

Фото: vostokmedia.com

Однако в регионе есть множество локаций, где жители края наслаждаются зимним досугом. В каждом городе Приморья есть тот самый идеальный каток, где собирается большая часть местного населения.

Например, в Спасске-Дальнем любители коньков проводят время на Цемзаводе. Водой заливается большой стадион, который весьма востребован среди горожан.

«Я все детство прожила на Арматурном и каталась на маленьком катке. Но в подростковом возрасте подруга пригласила покататься на Цемзаводе. Эта локация казалась мне невероятно большой. И люди были спокойнее. На нашем я все время боялась, что меня собьют мальчишки, которые носились, как сумасшедшие», — поделилась девушка.
Фото: vostokmedia.com

В Арсеньеве тоже есть легендарный каток, вызывающий не только восторг, но и ностальгию.

«Я ходил на этот каток с самого детства. В нем мало что поменялось, но это и хорошо. Приходя на него, на тебя накатывает ностальгия. Играет хорошая музыка, катается много людей. Хорошее место для времяпровождения с друзьями и близкими», — поведал молодой человек.
Фото: vostokmedia.com

В Уссурийске главный каток находится на площади. По словам местной жительницы, он является самым популярным из имеющихся.

«Его каждый год заливают. Людей там всегда много. Но я там ни разу не была. Может, когда дети подрастут, схожу вместе с семьей», — поделилась приморчанка.

Получается, практически в каждом муниципалитете есть он, — популярнейший и идеальнейший каток. Порой локация не является примечательной для людских глаз, но для местного населения она становится чем-то особенным. Именно так сложилось с ледяными «островками» в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где можно покататься в краевой столице.

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