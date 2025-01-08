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Posted 8 января, 11:44

Published 8 января, 11:44

Modified 8 января, 11:46

Updated 8 января, 11:46

Картина дня в Приморье: уничтоженная техника, жуткий пожар и новая жизнь

Картина дня в Приморье: уничтоженная техника, жуткий пожар и новая жизнь

8 января 2025, 11:44
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Целый ангар машин сгорел ночью во Владивостоке

Серьезный пожар разбушевался ночью во Владивостоке. В результате пламя уничтожило ценную технику.

Пламя охватило целый ангар: ценная техника сгорела в Приморье
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Пепелище осталось на месте жилого дома в Приморье

Серьёзный пожар охватил жилой дом в Приморье. В результате возгорания пострадал человек.

Жуткий пожар уничтожил дом в Приморском крае
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Как правильно распланировать свой год жителям Приморья?

Список целей — это мощный инструмент, который помогает структурировать ваши желания и планы, а также служит мотивацией для их достижения. Но как правильно составить такой список, чтобы он действительно работал? В этой статье мы подробно рассмотрим, как составить список целей на новый год.

Советы для жителей Приморья: как написать правильно список целей на новый год?
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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