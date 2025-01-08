Мужчина зашел в ПВЗ с пистолетом в Приморье

В Уссурийске полицейские задержали 62-летнего мужчину, который в пункте выдачи заказов онлайн-магазина продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет. Оказалось, что это был пневматический пистолет, оружие у него уже изъяли. Пострадавших нет.