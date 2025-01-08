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Posted 8 января, 00:58

Published 8 января, 00:58

Modified 8 января, 01:00

Updated 8 января, 01:00

Мужчина зашел в ПВЗ с пистолетом в Приморье

Мужчина зашел в ПВЗ с пистолетом в Приморье

8 января 2025, 00:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Арест
Житель Приморья пошел забирать заказ из интернет-магазина с чем-то подозрительно похожим на пистолет. Очевидцы вызвали полицию.

В Уссурийске полицейские задержали 62-летнего мужчину, который в пункте выдачи заказов онлайн-магазина продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет. Оказалось, что это был пневматический пистолет, оружие у него уже изъяли. Пострадавших нет.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что ранее он был судим.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из пунктов выдачи во Владивостоке заметили предмет, слишком похожий на пистолет.

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