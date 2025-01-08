Мужчина зашел в ПВЗ с пистолетом в Приморье

Posted 8 января, 00:58
Published 8 января, 00:58
Modified 8 января, 01:00
Updated 8 января, 01:00
В Уссурийске полицейские задержали 62-летнего мужчину, который в пункте выдачи заказов онлайн-магазина продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет. Оказалось, что это был пневматический пистолет, оружие у него уже изъяли. Пострадавших нет.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что ранее он был судим.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из пунктов выдачи во Владивостоке заметили предмет, слишком похожий на пистолет.