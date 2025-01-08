От Новика до Океанской: популярные места подлёдной рыбалки во Владивостоке

— В районе Углового, — рассказывает опытный рыбак Николай, — когда сезон только начинается и всем любителям подлёдной ловли уже, как говорится, невтерпёж, часто бывает просто некогда запарковаться. Точно так же, как и в конце сезона, в марте, когда в Угловом идёт селёдка и от рыбаков на льду черно. Там вокруг частный сектор, дорога одна, парковки нет, машину приходится оставлять далеко и топать ногами. Я лично люблю Океанскую, там удобнее, и рыба идёт разная — от селёдки до наваги. С парковкой проблем нет.