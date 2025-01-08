vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 09:17

Published 8 января, 09:17

Modified 8 января, 09:17

Updated 8 января, 09:17

Названы популярные места для подлёдной рыбалки во Владивостоке

От Новика до Океанской: популярные места подлёдной рыбалки во Владивостоке

8 января 2025, 09:17
Фото: vostokmedia.com.

Названы популярные места для подлёдной рыбалки во Владивостоке

Черные точки на льду — любители подлёдного лова — становятся заметны в окрестностях Владивостока, как только лёд становится более или менее крепким. Где же самые популярные места для зимней рыбалки?

Первым лёд встаёт всегда в районе Угольной, затем — Океанская, ну, а дальше — Чайка, остров Скребцова. Если брать с другой стороны, со стороны пролива Босфор Восточный, то там сначала замерзает бухта Новик — со стороны так называемой «зелёнки». Затем лёд идёт к острову Папенберга. Ловят рыбку и в районе бухты Парис, и даже на набережной ДВФУ.

У каждого места есть свои плюсы и минусы.

— В районе Углового, — рассказывает опытный рыбак Николай, — когда сезон только начинается и всем любителям подлёдной ловли уже, как говорится, невтерпёж, часто бывает просто некогда запарковаться. Точно так же, как и в конце сезона, в марте, когда в Угловом идёт селёдка и от рыбаков на льду черно. Там вокруг частный сектор, дорога одна, парковки нет, машину приходится оставлять далеко и топать ногами. Я лично люблю Океанскую, там удобнее, и рыба идёт разная — от селёдки до наваги. С парковкой проблем нет.

В черте города адепты зимней рыбалки облюбовали бухту Фёдорова, где порой тоже не очень легко припарковаться.

Любят рыбаки и бухту Труда, где от места парковки до места рыбалки бывает и 50 метров. Также легко с парковкой и в бухте Парис.

Так и кочуют любители подлёдной рыбалки в городе, перемещаясь по мере укрепления льда. Сначала идут за навагой — это Угловое, Чайка, Рында. Иногда бывает, что идёт и корюшка.

Фото: vostokmedia.com

— В бухте Новик часто бывает, — говорит Николай, — что приходишь с тонкой леской и лёгкой блесной на корюшку, а клевать начинает тяжёлая навага, причём наважьи блёсны она брать не хочет. Вот так и теряются снасти.

К середине зимы — вот как раз сейчас, в начале января, начинает идти зубатка. В основном — в районе острова Скребцова, на Воеводе, в районе Канала.

— Что касается такого популярного места ловли, как остров Скребцова, — говорит Николай, — то многие, конечно, едут туда и на машинах, вопреки рассудку и запретам. Я этого не одобряю. Да, пешком от берега топать час-полтора, ну так что ж. Улов того стоит. Зубарь и навага ловятся великолепные!

Бухту в районе Океанской, а также Угольной рыбаки любят и за то, что с начала января и практически по март ловится камбала. На те же самые блёсны, что и навага с селёдкой.

— Бывает, приезжаешь за селёдкой, — говорит Николай, — а её нет. Тогда просто опускаешь блесну ниже — и опа! Шикарная камбала, крупная, в 180-ю лунку еле пролезает. Жирненькая, вкусная. Эх, леска звенит, азарт!

Пять полезных советов дали туристам Приморья
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Корюшка#Приморский край#Подлёдная рыбалка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика