От Новика до Океанской: популярные места подлёдной рыбалки во Владивостоке

Posted 8 января, 09:17
Published 8 января, 09:17
Modified 8 января, 09:17
Updated 8 января, 09:17
Первым лёд встаёт всегда в районе Угольной, затем — Океанская, ну, а дальше — Чайка, остров Скребцова. Если брать с другой стороны, со стороны пролива Босфор Восточный, то там сначала замерзает бухта Новик — со стороны так называемой «зелёнки». Затем лёд идёт к острову Папенберга. Ловят рыбку и в районе бухты Парис, и даже на набережной ДВФУ.
У каждого места есть свои плюсы и минусы.
— В районе Углового, — рассказывает опытный рыбак Николай, — когда сезон только начинается и всем любителям подлёдной ловли уже, как говорится, невтерпёж, часто бывает просто некогда запарковаться. Точно так же, как и в конце сезона, в марте, когда в Угловом идёт селёдка и от рыбаков на льду черно. Там вокруг частный сектор, дорога одна, парковки нет, машину приходится оставлять далеко и топать ногами. Я лично люблю Океанскую, там удобнее, и рыба идёт разная — от селёдки до наваги. С парковкой проблем нет.
В черте города адепты зимней рыбалки облюбовали бухту Фёдорова, где порой тоже не очень легко припарковаться.
Любят рыбаки и бухту Труда, где от места парковки до места рыбалки бывает и 50 метров. Также легко с парковкой и в бухте Парис.
Так и кочуют любители подлёдной рыбалки в городе, перемещаясь по мере укрепления льда. Сначала идут за навагой — это Угловое, Чайка, Рында. Иногда бывает, что идёт и корюшка.
— В бухте Новик часто бывает, — говорит Николай, — что приходишь с тонкой леской и лёгкой блесной на корюшку, а клевать начинает тяжёлая навага, причём наважьи блёсны она брать не хочет. Вот так и теряются снасти.
К середине зимы — вот как раз сейчас, в начале января, начинает идти зубатка. В основном — в районе острова Скребцова, на Воеводе, в районе Канала.
— Что касается такого популярного места ловли, как остров Скребцова, — говорит Николай, — то многие, конечно, едут туда и на машинах, вопреки рассудку и запретам. Я этого не одобряю. Да, пешком от берега топать час-полтора, ну так что ж. Улов того стоит. Зубарь и навага ловятся великолепные!
Бухту в районе Океанской, а также Угольной рыбаки любят и за то, что с начала января и практически по март ловится камбала. На те же самые блёсны, что и навага с селёдкой.
— Бывает, приезжаешь за селёдкой, — говорит Николай, — а её нет. Тогда просто опускаешь блесну ниже — и опа! Шикарная камбала, крупная, в 180-ю лунку еле пролезает. Жирненькая, вкусная. Эх, леска звенит, азарт!