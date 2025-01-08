Пламя охватило целый ангар: ценная техника сгорела в Приморье

Posted 8 января, 01:25
Published 8 января, 01:25
Modified 8 января, 01:29
Updated 8 января, 01:29
8 января в 04:46 на Днепровской во Владивостоке произошло серьезное возгорание ангара, в котором хранилась спецтехника. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что постройку полностью охватило пламя. Благодаря оперативным действиям спасателей МЧС России удалось предотвратить распространение огня на соседние административные здания и находящуюся рядом спецтехнику.
Пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, в результате чего ангар и находившаяся в нем техника были уничтожены. К счастью, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причин пожара и оценки ущерба.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре, который уничтожил продуктовый склад во Владивостоке.