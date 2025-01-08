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Posted 8 января, 01:25

Published 8 января, 01:25

Modified 8 января, 01:29

Updated 8 января, 01:29

Техника в ангаре сгорела во Владивостоке

Пламя охватило целый ангар: ценная техника сгорела в Приморье

8 января 2025, 01:25
Фото: mchs_vdk.

Техника в ангаре сгорела во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Серьезный пожар разбушевался ночью во Владивостоке. В результате пламя уничтожило ценную технику.

8 января в 04:46 на Днепровской во Владивостоке произошло серьезное возгорание ангара, в котором хранилась спецтехника. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что постройку полностью охватило пламя. Благодаря оперативным действиям спасателей МЧС России удалось предотвратить распространение огня на соседние административные здания и находящуюся рядом спецтехнику.

Фото: mchs_vdk

Пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, в результате чего ангар и находившаяся в нем техника были уничтожены. К счастью, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

Фото: mchs_vdk

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причин пожара и оценки ущерба.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре, который уничтожил продуктовый склад во Владивостоке.

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