Пока все спали: трагический пожар унес жизнь человека в Приморье

Posted 7 января, 23:56
Published 7 января, 23:56
Modified 7 января, 23:58
Updated 7 января, 23:58
8 января в 00:51 на улице Халтурина в Артёме произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнем, и в ходе тушения нашли предположительно тело погибшего мужчины. Пламя охватило площадь около 40 квадратных метров.
Дознаватели МЧС России начали проверку для установления причин и обстоятельств трагедии. На месте происшествия работали пожарные, которые оперативно ликвидировали огонь. Личность погибшего уустанавливют, пострадавших среди соседей нет.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в зимний период.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в первый день года в Приморском крае.