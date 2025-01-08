Пока все спали: трагический пожар унес жизнь человека в Приморье

8 января в 00:51 на улице Халтурина в Артёме произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнем, и в ходе тушения нашли предположительно тело погибшего мужчины. Пламя охватило площадь около 40 квадратных метров.