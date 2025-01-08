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Posted 7 января, 23:56

Published 7 января, 23:56

Modified 7 января, 23:58

Updated 7 января, 23:58

Человек погиб в огне в Приморском крае

Пока все спали: трагический пожар унес жизнь человека в Приморье

7 января 2025, 23:56
Фото: Изображение Midjourney.

Человек погиб в огне в Приморском крае

Сюжет
Трагедия
Частный дом загорелся в одном из городов Приморья в ночь на 8 января. К сожалению, на пепелище нашли тело погибшего.

8 января в 00:51 на улице Халтурина в Артёме произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнем, и в ходе тушения нашли предположительно тело погибшего мужчины. Пламя охватило площадь около 40 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России начали проверку для установления причин и обстоятельств трагедии. На месте происшествия работали пожарные, которые оперативно ликвидировали огонь. Личность погибшего уустанавливют, пострадавших среди соседей нет.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в зимний период.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в первый день года в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Артём#МЧС России#Пожарная безопасность#Трагедия#Частный дом#Приморский край#Приморье#Происшествия
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