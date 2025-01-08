Скоро на работу: как восстановить режим после новогодних праздников жителям Приморья

Posted 7 января, 23:16
Published 7 января, 23:16
Modified 7 января, 23:16
Updated 7 января, 23:16
То, что именно в это время у многих нарушается режим сна и питания, ни для кого не секрет, как и то, что в рабочий ритм потом входить довольно трудно. Но если следовать этим правилам, то приступить к исполнению своих должностных обязанностей станет намного проще.
Обычное дело, когда в результате длительных каникул нарушается режим бодрствования и сна. Здоровому организму для того, чтобы восстановить циркадные ритмы может понадобиться от одного до трех дней. Ускорить процесс помогут:
Порция утренних солнечных лучей поможет организму сместить биологические часы и режим сна на более ранее время. Прогуляйтесь полчаса утром или позавтракайте у окна. Это подарит бодрость на день.
Если сон не приходит, то заставлять себя спать не надо. У большинства людей, страдающих бессонницей, заболевание начинается именно с этой проблемы. Встаньте с кровати и займитесь спокойными делами при приглушенном свете, пока не почувствуете сонливость. Если у вас нет возможности заниматься делами, то включите звуки, помогающие заснуть — белый шум, стук дождя, шум прибоя, аудиокниги.
Именно этот витамин отвечает за способность хорошо высыпаться, быстро восстанавливаться, отличное настроение и бодрость. Слабый иммунитет, гормональный дисбаланс, эмоциональная неустойчивость — эти проблемы частенько наваливаются на людей после праздников. Для восстановления режима без стресса для организма стоит пропить витамин D или почаще употреблять в пищу рыбу, сливочное масло, грибы, печень, говядину.
Возврат к рабочему графику требует адаптации, и у каждого она проходит по разному. Поэтому дня за три до выхода на работу начните жить в том графике, в котором будет проходить повседневная деятельность после завершения каникул.
Увеличение содержания белка в пище, отказ от «быстрых» углеводов помогут нормализовать вес после праздников. Кроме того, занятия физкультурой, зимними видами спорта, прогулки на улице также будут способствовать нормализации питания и веса.
Быстро отказаться от аппетитных салатов с майонезом не так-то просто. Не забывайте — вкусная еда приносит положительные эмоции. Но разгружаться после праздников необходимо. Для этого:
Но не нужно делать это резко, просто заменяйте неполезное полезным постепенно и знайте меру в еде.
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