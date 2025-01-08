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Posted 7 января, 23:16

Published 7 января, 23:16

Modified 7 января, 23:16

Updated 7 января, 23:16

Как восстановиться после праздников жителям Приморья?

Скоро на работу: как восстановить режим после новогодних праздников жителям Приморья

7 января 2025, 23:16
Фото: Изображение Midjourney.

Как восстановиться после праздников жителям Приморья?

Сюжет
Праздник
Зимние каникулы пролетели, как один день — жители Приморья много гуляли, катались на лыжах и коньках, вдоволь спали, и не отказывали себе в богатых застольях. И вот впереди первая в этом году рабочая неделя — как восстановить режим после новогодних праздников?

То, что именно в это время у многих нарушается режим сна и питания, ни для кого не секрет, как и то, что в рабочий ритм потом входить довольно трудно. Но если следовать этим правилам, то приступить к исполнению своих должностных обязанностей станет намного проще.

Как восстановить режим сна?

Обычное дело, когда в результате длительных каникул нарушается режим бодрствования и сна. Здоровому организму для того, чтобы восстановить циркадные ритмы может понадобиться от одного до трех дней. Ускорить процесс помогут:

  • прогулки на свежем воздухе за 1 час до сна;
  • сон в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов;
  • отказ от телевизора и гаджетов перед сном;
  • ужин за несколько часов до сна, отказ от тяжелой пищи;
  • физические упражнения, хотя бы 20 минут ежедневно;
  • ограничение употребления кофеина перед сном. Организму требуется от 5 до 10 часов, чтобы вывести его.
Фото: 1MI

Проводите время на солнце

Порция утренних солнечных лучей поможет организму сместить биологические часы и режим сна на более ранее время. Прогуляйтесь полчаса утром или позавтракайте у окна. Это подарит бодрость на день.

Если не спится, займитесь чем-нибудь

Если сон не приходит, то заставлять себя спать не надо. У большинства людей, страдающих бессонницей, заболевание начинается именно с этой проблемы. Встаньте с кровати и займитесь спокойными делами при приглушенном свете, пока не почувствуете сонливость. Если у вас нет возможности заниматься делами, то включите звуки, помогающие заснуть — белый шум, стук дождя, шум прибоя, аудиокниги.

Фото: 1MI

Настройтесь на бодрость с витамином D

Именно этот витамин отвечает за способность хорошо высыпаться, быстро восстанавливаться, отличное настроение и бодрость. Слабый иммунитет, гормональный дисбаланс, эмоциональная неустойчивость — эти проблемы частенько наваливаются на людей после праздников. Для восстановления режима без стресса для организма стоит пропить витамин D или почаще употреблять в пищу рыбу, сливочное масло, грибы, печень, говядину.

Снижаем стресс

Возврат к рабочему графику требует адаптации, и у каждого она проходит по разному. Поэтому дня за три до выхода на работу начните жить в том графике, в котором будет проходить повседневная деятельность после завершения каникул.

Фото: Изображение Midjourney

Восстанавливаем режим питания и вес

Увеличение содержания белка в пище, отказ от «быстрых» углеводов помогут нормализовать вес после праздников. Кроме того, занятия физкультурой, зимними видами спорта, прогулки на улице также будут способствовать нормализации питания и веса.

Меняем оливье на на голубцы

Быстро отказаться от аппетитных салатов с майонезом не так-то просто. Не забывайте — вкусная еда приносит положительные эмоции. Но разгружаться после праздников необходимо. Для этого:

  • включайте в рацион овощи, зелень, нежирное мясо и рыбу;
  • майонез заменяйте легкой сметаной или йогуртной заправкой;
  • снижайте количество жареного;
  • запекайте продукты в духовке, используйте аэрогриль;
  • экспериментируйте с голубцами и тефтелями на пару — это очень вкусно и полезно.

Но не нужно делать это резко, просто заменяйте неполезное полезным постепенно и знайте меру в еде.

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