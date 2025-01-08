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Posted 8 января, 05:03

Published 8 января, 05:03

Modified 8 января, 05:03

Updated 8 января, 05:03

Какие процедуры для кожи делать зимой в Приморье?

Топ-5 зимних процедур для кожи: мнение косметолога из Приморья

8 января 2025, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.

Какие процедуры для кожи делать зимой в Приморье?

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Новый год
С приходом зимы наша кожа, испытывает ещё большее давление со стороны окружающей среды и нуждается в особом уходе. Косметолог из Владивостока рассказала, какие процедуры помогут сохранить свежесть и здоровье кожи в холодное время года.

Зимний период — настоящая проверка на прочность для нашей кожи. Холодный воздух, энергично работающие отопительные приборы и дефицит солнечного света — все это негативно сказывается на её состоянии, приводя к сухости, покраснениям и снижению защитных функций. Косметология предлагает ряд эффективных процедур, позволяющих минимизировать влияние зимних стрессов на кожу.

1. Удаление новообразований: эффективность и подготовка

Зимой, когда воздействие солнечных лучей минимально, — идеальное время для удаления различных новообразований, будь то родинки, пигментные пятна или бородавки.

Современные методы, такие как радиоволновая коагуляция или лазерная деструкция, позволяют оперативно и безболезненно избавиться от нежелательных образований. Кожа после таких процедур заживает быстрее и с меньшей вероятностью осложнений. Но правильный выбор метода остается за косметологом, который оценивает все индивидуальные особенности кожи.

2. Химический пилинг для обновления кожи

Химический пилинг — это не только эффективная, но и контролируемая процедура. Она помогает отшелушить верхний слой кожи, стимулируя рост новых клеток. В результате кожа становится более гладкой, сужаются поры и светлеют пигментные пятна.

Современные пилинги практически безболезненны и дают заметный эффект лифтинга и увлажнения. Косметолог подберет именно тот вид пилинга, который будет наиболее подходящим для вашего типа кожи.

3. Фотоомоложение для борьбы с первыми признаками старения

Фотоомоложение вновь приобретает популярность зимой, ведь оно позволяет эффективно решать проблемы с пигментацией и сосудистыми сетками. Оно основано на использовании световых импульсов, которые помогают устранить мелкие морщины, уменьшить появление пор и сделать цвет лица более равномерным.

Оптимальный курс включает 3-6 процедур, которые индивидуально назначаются врачом-косметологом.

4. Фракционная СО2-шлифовка: альтернатива хирургии

Это одна из наиболее действенных методов для тех, кто хочет вернуть коже упругость и свежесть без оперативного вмешательства. Шлифовка позволяет уменьшить избыточную кожу и осветлить пигментные участки благодаря технологии микровыпаривания кожного слоя.

После непродолжительного периода восстановления кожа становится более плотной и подтянутой.

5. Мезотерапия и биоревитализация: питание и увлажнение

Эти процедуры остаются актуальными круглый год, однако зимой их значение увеличивается. Инъекции с гиалуроновой кислотой защищают и увлажняют кожу, заполняя мелкие морщинки и противодействуя вредному влиянию мороза и сухого воздуха.

Эта техника прекрасно сочетается с другими кожными процедурами и позволяет поддерживать её здоровье и эластичность.

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#Новости#Общество#Новый год#Приморский край#Косметология#Зимний уход
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