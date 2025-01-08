Топ-5 зимних процедур для кожи: мнение косметолога из Приморья

Современные методы, такие как радиоволновая коагуляция или лазерная деструкция, позволяют оперативно и безболезненно избавиться от нежелательных образований. Кожа после таких процедур заживает быстрее и с меньшей вероятностью осложнений. Но правильный выбор метода остается за косметологом, который оценивает все индивидуальные особенности кожи.