Жуткий пожар уничтожил дом в Приморском крае

8 января ночью в селе Архиповка Чугуевского округа произошел пожар в частном двухквартирном доме и рядом стоящей летней кухне. Возгорание зафиксировали около 3 часов ночи, на момент прибытия спасателей огонь охватил площадь примерно 50 квадратных метров.