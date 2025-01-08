Жуткий пожар уничтожил дом в Приморском крае

Posted 8 января, 08:00
Published 8 января, 08:00
Modified 8 января, 08:02
Updated 8 января, 08:02
8 января ночью в селе Архиповка Чугуевского округа произошел пожар в частном двухквартирном доме и рядом стоящей летней кухне. Возгорание зафиксировали около 3 часов ночи, на момент прибытия спасателей огонь охватил площадь примерно 50 квадратных метров.
В результате инцидента пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали с травмами. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, обстоятельства и причину происшествия все еще устанавливают.
По информации МЧС, на месте работают дознаватели, которые проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных приборов и электроприборов.
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