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Posted 8 января, 08:00

Published 8 января, 08:00

Modified 8 января, 08:02

Updated 8 января, 08:02

Человек пострадал в серьезном пожаре в Приморье

Жуткий пожар уничтожил дом в Приморском крае

8 января 2025, 08:00
Фото: mchs_vdk.

Человек пострадал в серьезном пожаре в Приморье

Сюжет
Пожар с пострадавшими
Серьёзный пожар охватил жилой дом в Приморье. В результате возгорания пострадал человек.

8 января ночью в селе Архиповка Чугуевского округа произошел пожар в частном двухквартирном доме и рядом стоящей летней кухне. Возгорание зафиксировали около 3 часов ночи, на момент прибытия спасателей огонь охватил площадь примерно 50 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали с травмами. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, обстоятельства и причину происшествия все еще устанавливают.

По информации МЧС, на месте работают дознаватели, которые проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных приборов и электроприборов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который уничтожил дорогие машины во Владивостоке.

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