Зима во Владивостоке: экскурсии по льду и незабываемые зимние приключения

Необычные зимние маршруты — мототуры и прогулки по льду

Сюжет Природа

Зимний сезон во Владивостоке открывает перед жителями и гостями города необычные маршруты, которые доступны только в холодное время года. Любители активного отдыха и природы могут отправиться на экскурсии по льду, прокатиться на мотоциклах или исследовать исторические острова.

Одним из самых популярных направлений стала прогулка по льду бухты Новик. Участники могут пересечь замерзший судоходный канал, посетить необитаемый остров Елены и насладиться видами Владивостокской крепости. Дополняют маршрут дегустация местного чая и фотосессия на живописных скалах. Стоимость такой экскурсии начинается от 8000 рублей. Для тех, кто ищет более динамичные впечатления, предлагаются мототуры по льду. Организованные местными мотоклубами, такие поездки дают возможность прокатиться по замерзшему морю и насладиться зимними пейзажами. Не менее интересной станет экскурсия с посещением острова Уши, известного своими живописными скалами и легендами. Путешественники смогут услышать истории о прошлом острова Русский и полюбоваться уникальными видами. Зимние экскурсии во Владивостоке — это не только возможность увидеть привычные места в новом свете, но и шанс насладиться редкими природными явлениями, доступными только зимой. Влажность на максимум: генератор туманов станет новой визитной карточкой Владивостока Узнать подробнее