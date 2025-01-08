Зимние удовольствия на склонах Приморья: где заняться спортом в сезон морозов

Posted 8 января, 07:06
Published 8 января, 07:06
Modified 8 января, 07:06
Updated 8 января, 07:06
Приморский край с его уникальным ландшафтом и мягким климатом создает прекрасные условия для занятий зимними видами спорта. Туристско-информационный центр подготовил для путешественников список лучших локаций для активного отдыха в зимний период. Ниже представлен обзор основных точек на карте снежных приключений Приморья.
Центр зимнего отдыха «Комета» — один из наиболее быстро развивающихся горнолыжных курортов региона. Это территория современных возможностей с развитой инфраструктурой: от лыжных трасс до тюбинг-парка и живописных площадок для пикников.
Там представлены три склона разной сложности, что позволяет как новичкам, так и опытным спортсменам найти себе занятие по душе. Кроме того, «Комета» располагает большим катком, прокатом оборудования и пейнтбольным клубом. К афиниционациям кофе или чая пришло всё по душе кафе на территории.
Адрес: Владивосток, ул. Шевченко, 202.
Расположенная всего в пяти километрах от Арсеньева у подножья сопки Обзорной, горнолыжная база Arsgora давно заслужила звание любимого места отдыха как приморцев, так и гостей со всей России.
Качество трасс, профессиональная подготовка инструкторов и живописные пейзажи делают это место настоящей жемчужиной для любителей зимних видов спорта.
Адрес: Арсеньев, ул. Жуковского, 54.
Для тех, кто ценит уединение и чистейший воздух Уссурийской тайги, горнолыжная база отдыха «Алексеевка» станет идеальным выбором.
С 1000-метровым спуском и комфортными номерами этот уголок Приморья приглашает провести здесь замечательные выходные.
Адрес: Партизанский округ, с. Сергеевка, район реки Алексеевка.
Горнолыжный комплекс «Грибановка» обещает быть не просто семейным курортом, а настоящим приключением. Восхождения на гору Фалаза и соседство со Смольными водопадами делают это место живописным и необыкновенно привлекательным для туристов.
Даже в период недостаточного снежного покрова действует система искусственного оснежения.
Адрес: Шкотовский округ, вблизи с. Анисимовка.
Великолепно подходящий для семейного отдыха центр «Лесная поляна» предлагает лыжные склоны, каток и тюбинговые трассы, сковывающие волнительным духом активного отдыха.
Обширная лесопарковая зона, свежий воздух и опытные инструкторы добавляют еще больше привлекательности этому месту.
Адрес: Владивосток, ул. Главная, 52.
Горнолыжный спуск этого арт-парка предлагает 350 метров спуска с удобным подъемником системы «бэби-лифт». Безопасное катание на склоне обеспечивается сетчатыми ограждениями, а атмосфера творчества и вдохновения прекрасно дополняет спортивный настрой.
Адрес: Шкотовский округ, п. Штыково, ул. Березовая, 9.