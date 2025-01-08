Зимние удовольствия на склонах Приморья: где заняться спортом в сезон морозов

Там представлены три склона разной сложности, что позволяет как новичкам, так и опытным спортсменам найти себе занятие по душе. Кроме того, «Комета» располагает большим катком, прокатом оборудования и пейнтбольным клубом. К афиниционациям кофе или чая пришло всё по душе кафе на территории.