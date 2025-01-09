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Posted 9 января, 05:58

Published 9 января, 05:58

Modified 9 января, 06:00

Updated 9 января, 06:00

«Что это такое огромное?»: гигантский светящийся объект заметили в небе над Приморьем

«Что это такое огромное?»: гигантский светящийся объект заметили в небе над Приморьем

9 января 2025, 05:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Зима
Огромное светило увидели в небе над Находкой. Им оказалась вовсе не Луна.

В небе над Находкой жители наблюдают уникальное астрономическое явление — сближение Луны и Венеры. Это редкое событие началось 3 января, на днях его заметили в Приморье. На протяжении недели небесные тела можно увидеть рядом, что вызывает удивление и восхищение у многих.

Видео: DPS VL.

Автор одного из видео запечатлел момент, когда Луна и Венера максимально приблизились друг к другу. Венера, ярко светящаяся на фоне ночного неба, выглядит как огромная звезда, что делает это явление особенно красивым.

Сближение Луны и Венеры также совпало с пиком метеорного потока Квадрантиды, который можно наблюдать в это время года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как птицы удивили автомобилистку из Приморья.

«Сначала не обратила внимание»: птицы удивили автомобилистку во Владивостоке — видео
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