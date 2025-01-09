«Что это такое огромное?»: гигантский светящийся объект заметили в небе над Приморьем

Posted 9 января, 05:58
Published 9 января, 05:58
Modified 9 января, 06:00
Updated 9 января, 06:00
В небе над Находкой жители наблюдают уникальное астрономическое явление — сближение Луны и Венеры. Это редкое событие началось 3 января, на днях его заметили в Приморье. На протяжении недели небесные тела можно увидеть рядом, что вызывает удивление и восхищение у многих.
Автор одного из видео запечатлел момент, когда Луна и Венера максимально приблизились друг к другу. Венера, ярко светящаяся на фоне ночного неба, выглядит как огромная звезда, что делает это явление особенно красивым.
Сближение Луны и Венеры также совпало с пиком метеорного потока Квадрантиды, который можно наблюдать в это время года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как птицы удивили автомобилистку из Приморья.