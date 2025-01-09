«Что это такое огромное?»: гигантский светящийся объект заметили в небе над Приморьем

В небе над Находкой жители наблюдают уникальное астрономическое явление — сближение Луны и Венеры. Это редкое событие началось 3 января, на днях его заметили в Приморье. На протяжении недели небесные тела можно увидеть рядом, что вызывает удивление и восхищение у многих.