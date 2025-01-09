Демешин договорился со Сбером о строительстве нового парка возле Арены «Ерофей»

Posted 9 января, 03:33
Published 9 января, 03:33
Modified 9 января, 03:35
Updated 9 января, 03:35
— Новый парк в Хабаровске возле Арены «Ерофей» появится благодаря нашему сотрудничеству со Сбером. Этот и другие проекты, в которых банк готов участвовать, мы обсудили с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным. На протяжении многих лет Сбербанк выступает партнёром правительства Хабаровского края в реализации инвестиционных и социальных проектов. Направления нашего сотрудничества были уточнены в минувшем году на Восточном экономическом форуме во время встречи с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края добавил, что обустройства парка возле Арены «Ерофей» очень ждут жители близлежащего микрорайона, да и все горожане. В этот район хабаровчане приезжают семьями, чтобы заняться спортом и просто прогуляться вдоль Амура.
— Уже готова предварительная концепция благоустройства. Строительство планируем начать весной, — заявил губернатор.
Отметим, что Дмитрий Демешин последовательно решает задачи, направленные на повышение качества жизни в крае, в том числе на улучшение городской среды. Глава региона использует для этого все возможности, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета, вовлекая в эту работу госкорпорации и частных инвесторов.