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Posted 9 января, 03:33

Published 9 января, 03:33

Modified 9 января, 03:35

Updated 9 января, 03:35

Демешин договорился со Сбером о строительстве нового парка возле Арены «Ерофей»

Демешин договорился со Сбером о строительстве нового парка возле Арены «Ерофей»

9 января 2025, 03:33
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным сотрудничество в сфере реализации социальных проектов в регионе. В частности, стороны договорились о строительстве парка возле Арены «Ерофей» в Хабаровске.
— Новый парк в Хабаровске возле Арены «Ерофей» появится благодаря нашему сотрудничеству со Сбером. Этот и другие проекты, в которых банк готов участвовать, мы обсудили с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным. На протяжении многих лет Сбербанк выступает партнёром правительства Хабаровского края в реализации инвестиционных и социальных проектов. Направления нашего сотрудничества были уточнены в минувшем году на Восточном экономическом форуме во время встречи с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, — прокомментировал Дмитрий Демешин.

Глава Хабаровского края добавил, что обустройства парка возле Арены «Ерофей» очень ждут жители близлежащего микрорайона, да и все горожане. В этот район хабаровчане приезжают семьями, чтобы заняться спортом и просто прогуляться вдоль Амура.

— Уже готова предварительная концепция благоустройства. Строительство планируем начать весной, — заявил губернатор.

Отметим, что Дмитрий Демешин последовательно решает задачи, направленные на повышение качества жизни в крае, в том числе на улучшение городской среды. Глава региона использует для этого все возможности, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета, вовлекая в эту работу госкорпорации и частных инвесторов.

#Хабаровский край
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