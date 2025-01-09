Демешин договорился со Сбером о строительстве нового парка возле Арены «Ерофей»

Отметим, что Дмитрий Демешин последовательно решает задачи, направленные на повышение качества жизни в крае, в том числе на улучшение городской среды. Глава региона использует для этого все возможности, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета, вовлекая в эту работу госкорпорации и частных инвесторов.