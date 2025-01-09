Дроны в небо: полиция с оружием патрулирует Садгород во Владивостоке

Posted 9 января, 03:55
Published 9 января, 03:55
Modified 9 января, 03:57
Updated 9 января, 03:57
— 8 января около 22 часов на горячую линию охотнадзора поступило сообщение о том, что по базе отдыха «Лесная поляна», расположенной в районе Садгорода, прошел тигр, — рассказал Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства, окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. — Сотрудники охотнодзора прибыли на место через 20 минут после поступления сообщения, просмотрели записи с камер наружного наблюдения на базе.
Филипп Шутов подчеркнул: на базе отдыха действительно побывал краснокнижный полосатый хищник. Он прошёл вдоль лыжной трассы и далее направился в сторону лесного массива, расположенного за нею.
— Сейчас сотрудники охотнадзора работают на месте, ведут мониторинг обстановки. Вчера в ночное время осуществлялось обследование территории с применением тепловизоров, однако следов присутствия тигра обнаружить не удалось, ночь прошла спокойно, — отметил чиновник. — Тем не менее мы организовали патрулирование района — его ведут вооружённые сотрудники полиции.
Также в минлесхозе отметили, что, как только позволит погода, в небо поднимут дроны с тепловизионными камерами — они будут искать тигра, который — возможно, вполне неожиданно для самого себя — оказался в густонаселённом районе Владивостока.
Особо Филипп Шутов отметил, что относиться легкомысленно к факту обнаружения тигра в пригороде краевого центра нельзя, в том числе жителям Садгорода и посетителям баз отдыха. Он порекомендовал гражданам не выходить ночью на улицу и не отпускать — даже днем! — детей гулять одних.
— У нас в Приморском крае случаев нападения тигра на человека отмечено не было, — сказал чиновник, — и общеизвестно, что тигра больше привлекают собаки, сельскохозяйственные животные, находящиеся на улице на свободном выгуле. Поэтому просим всех жителей пригорода Владивостока в ночное время домашних животных, собак закрывать в вольеры или иные подсобные помещения для того, чтобы они не стали добычей тигра, если он там до сих пор присутствует.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как и когда был обнаружен тигр на базе в Садгороде.