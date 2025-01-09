Дроны в небо: полиция с оружием патрулирует Садгород во Владивостоке

— У нас в Приморском крае случаев нападения тигра на человека отмечено не было, — сказал чиновник, — и общеизвестно, что тигра больше привлекают собаки, сельскохозяйственные животные, находящиеся на улице на свободном выгуле. Поэтому просим всех жителей пригорода Владивостока в ночное время домашних животных, собак закрывать в вольеры или иные подсобные помещения для того, чтобы они не стали добычей тигра, если он там до сих пор присутствует.