Эх, дороги: где в Приморье не обвалится мост и ямы не выбьют колеса?

Posted 9 января, 01:20
Published 9 января, 01:20
Modified 9 января, 01:22
Updated 9 января, 01:22
В пресс-службе минтранспорта края озвучили цифры, которые говорят сами за себя: всего за год отремонтировано и приведено в порядок 104 участка автомобильных дорог общей протяженностью 250,5 километра. Отметим, что речь идёт как о дорогах регионального значения, так и местных. В список вошли и те участки, работы на которых проходили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» — всего их 49, в километрах — более 25.
В частности, это:
В зоне внимания — все Приморье
В 2024 году работы по ремонту и строительству дорог велись во всех районах края. Особо в минтрансе отметили такие направления, как дороги на Арсеньев, Хороль, Реттиховку, Новоникольск, а также трассу, ведущую к бухте Шамора во Владивостоке.
Мосты не падают, мосты строят
В течение года обновлено 20 мостов в разных районах края, а также один путепровод:
Остановки и переходы
Специалисты АО «Примавтодор» вели активную работу по приведению в порядок не только дорожного полотна, но и дорожной инфраструктуры: устраняли колеи, ликвидировали последствия паводков, устанавливали новые остановочные павильоны и наносили разметку.
Установлено 12 новых автобусных остановок.
Обустроено 55 пешеходных перехода с искусственными неровностями и разметкой около школ и детских садов.
Создано 20 временных объездов для аварийных мостовых сооружений.
Планы — в жизнь
Также в минтрансе поделились планами работы на 2025 год. Работы по ремонту дорог будут вестись во всех районах края, всего будет отремонтировано около 250 километров региональных и местных трасс. Направления уже обозначены: Пограничный — Галенки — Новогеоргиевка — Полтавка — Застава, Покровка — Новогеоргиевка, Осиновка — Рудная Пристань, Михайловка — Турий Рог, Лазо — Заповедный, Кировский — станция Шмаковка, Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис.
Особо в минтрансе отметили планы по ремонту дорог в Хасанском округе. Здесь дороги приводят в порядок на постоянной основе.
— Но в 2024 году подрядчик выполнил работы некачественно, принять их было невозможно, — подчеркнули в ведомстве. — Поэтому сроки ремонта оказались сдвинуты.
Также в крае будет отремонтировано 17 мостов (в том числе такие важные сооружения, как мост в районе Соколовки, мост через реку Крестьянка и мост через реку Тихая). Уже летом 2025 года откроют движение на мостах, строить которые начали в году ушедшем: речь идёт о сооружениях через реки Астраханка, Шкотовка и путепроводе через железнодорожные пути в районе села Тереховка.
Кроме того, закуплены средние автодорожные разборные мосты, общая их протяжённость 1 167,6 метра. Эти конструкции позволят в кратчайшие сроки возводить мосты в период аварийно-восстановительных работ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье открыли новые мосты.