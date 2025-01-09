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Posted 9 января, 01:20

Published 9 января, 01:20

Modified 9 января, 01:22

Updated 9 января, 01:22

Дорожники Приморского края подвели итоги работы за 2024 год

Эх, дороги: где в Приморье не обвалится мост и ямы не выбьют колеса?

9 января 2025, 01:20
Фото: primorsky.ru.

Дорожники Приморского края подвели итоги работы за 2024 год

Сюжет
Строительство и ремонт дорог
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подвело итоги работы в 2024 году. В крае появились новые мосты, дороги активно ремонтировались.

В пресс-службе минтранспорта края озвучили цифры, которые говорят сами за себя: всего за год отремонтировано и приведено в порядок 104 участка автомобильных дорог общей протяженностью 250,5 километра. Отметим, что речь идёт как о дорогах регионального значения, так и местных. В список вошли и те участки, работы на которых проходили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» — всего их 49, в километрах — более 25.

В частности, это:

  • 17 объектов в Шкотовском округе протяженностью почти 13,5 километра;
  • семь объектов во Владивостоке протяженностью более 4 километров;
  • шесть объектов в Надеждинском районе протяженностью почти 4,5 километра;
  • три объекта в Артеме протяженностью более 3,6 километра.

В зоне внимания — все Приморье

В 2024 году работы по ремонту и строительству дорог велись во всех районах края. Особо в минтрансе отметили такие направления, как дороги на Арсеньев, Хороль, Реттиховку, Новоникольск, а также трассу, ведущую к бухте Шамора во Владивостоке.

Мосты не падают, мосты строят

В течение года обновлено 20 мостов в разных районах края, а также один путепровод:

  • 5 мостов по направлению Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово;
  • мост в районе села Фурманово;
  • мост по направлению Новолитовск — Васильевка;
  • 7 мостов на автодороге Михайловка — Дальнее;
  • мост в районе села Зимники;
  • мост через реку Партизанская;
  • путепровод через железную дорогу в районе Артем-ГРЭС;
  • мост через реку Золотая;
  • мост в районе села Новицкое;
  • мост через реку Суходол;
  • мост через реку Илистая.

Остановки и переходы

Специалисты АО «Примавтодор» вели активную работу по приведению в порядок не только дорожного полотна, но и дорожной инфраструктуры: устраняли колеи, ликвидировали последствия паводков, устанавливали новые остановочные павильоны и наносили разметку.

Установлено 12 новых автобусных остановок.

Обустроено 55 пешеходных перехода с искусственными неровностями и разметкой около школ и детских садов.

Создано 20 временных объездов для аварийных мостовых сооружений.

Планы — в жизнь

Также в минтрансе поделились планами работы на 2025 год. Работы по ремонту дорог будут вестись во всех районах края, всего будет отремонтировано около 250 километров региональных и местных трасс. Направления уже обозначены: Пограничный — Галенки — Новогеоргиевка — Полтавка — Застава, Покровка — Новогеоргиевка, Осиновка — Рудная Пристань, Михайловка — Турий Рог, Лазо — Заповедный, Кировский — станция Шмаковка, Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис.

Особо в минтрансе отметили планы по ремонту дорог в Хасанском округе. Здесь дороги приводят в порядок на постоянной основе.

— Но в 2024 году подрядчик выполнил работы некачественно, принять их было невозможно, — подчеркнули в ведомстве. — Поэтому сроки ремонта оказались сдвинуты.

Также в крае будет отремонтировано 17 мостов (в том числе такие важные сооружения, как мост в районе Соколовки, мост через реку Крестьянка и мост через реку Тихая). Уже летом 2025 года откроют движение на мостах, строить которые начали в году ушедшем: речь идёт о сооружениях через реки Астраханка, Шкотовка и путепроводе через железнодорожные пути в районе села Тереховка.

Кроме того, закуплены средние автодорожные разборные мосты, общая их протяжённость 1 167,6 метра. Эти конструкции позволят в кратчайшие сроки возводить мосты в период аварийно-восстановительных работ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье открыли новые мосты.

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#Новости#Строительство и ремонт дорог#Приморский край#Авто#Дорожное строительство
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