Эх, дороги: где в Приморье не обвалится мост и ямы не выбьют колеса?

В пресс-службе минтранспорта края озвучили цифры, которые говорят сами за себя: всего за год отремонтировано и приведено в порядок 104 участка автомобильных дорог общей протяженностью 250,5 километра. Отметим, что речь идёт как о дорогах регионального значения, так и местных. В список вошли и те участки, работы на которых проходили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» — всего их 49, в километрах — более 25.