Где теперь искать управление образования Владивостока?

Теперь горожанам добраться до управления на общественном транспорте будет не так просто, ну, если не считать жителей близлежащих микрорайонов. А вот из центра, например, без пересадки не доехать. Отметим, что именно на Часовитина, 27 теперь нужно приехать, например, выпускникам прошлых лет, желающим сдать ЕГЭ в 2025 году повторно. И подать документы нужно успеть до 1 февраля.