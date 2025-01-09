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Posted 9 января, 03:15

Published 9 января, 03:15

Modified 9 января, 03:17

Updated 9 января, 03:17

Управление образования администрации Владивостока сменило место расположения

Где теперь искать управление образования Владивостока?

9 января 2025, 03:15

Управление образования администрации Владивостока сменило место расположения

Сюжет
Администрация Владивостока
Ещё совсем недавно жители Владивостока точно знали: если возникли проблемы у ребенка в школе, с местом в детском саду, есть вопросы по ЕГЭ, следует отправляться в центр города, на улицу Адмирала Фокина — именно там располагалось управление образования краевого центра. Но теперь оно сменило адрес.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: отныне управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока находится отнюдь не в центре Владивостока, а в одном из спальных микрорайонов — на улице Часовитина, 27.

Теперь горожанам добраться до управления на общественном транспорте будет не так просто, ну, если не считать жителей близлежащих микрорайонов. А вот из центра, например, без пересадки не доехать. Отметим, что именно на Часовитина, 27 теперь нужно приехать, например, выпускникам прошлых лет, желающим сдать ЕГЭ в 2025 году повторно. И подать документы нужно успеть до 1 февраля.

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#Новости#Владивосток#Образование#Администрация Владивостока#Приморский край
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