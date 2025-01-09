Где теперь искать управление образования Владивостока?

Posted 9 января, 03:15
Published 9 января, 03:15
Modified 9 января, 03:17
Updated 9 января, 03:17
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: отныне управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока находится отнюдь не в центре Владивостока, а в одном из спальных микрорайонов — на улице Часовитина, 27.
Теперь горожанам добраться до управления на общественном транспорте будет не так просто, ну, если не считать жителей близлежащих микрорайонов. А вот из центра, например, без пересадки не доехать. Отметим, что именно на Часовитина, 27 теперь нужно приехать, например, выпускникам прошлых лет, желающим сдать ЕГЭ в 2025 году повторно. И подать документы нужно успеть до 1 февраля.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему во Владивостоке стали лучше сдавать ЕГЭ.