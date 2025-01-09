Ищут на склонах и у домов: тигра продолжают выслеживать в пригороде Владивостока

Хищника продолжают искать около базы отдыха в пригороде Владивостока

Сюжет Безопасность

Опасного хищника заметили в темноте подозрительно близко к горнолыжному склону и жилым кварталам во Владивостоке. Его продолжают искать с квадрокоптерами и тепловизорами.