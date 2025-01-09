Ищут на склонах и у домов: тигра продолжают выслеживать в пригороде Владивостока

Posted 9 января, 08:46
Published 9 января, 08:46
Modified 9 января, 08:53
Updated 9 января, 08:53
Охотнадзор продолжает мониторинг в пригороде Владивостока после того, как тигр был замечен на горнолыжной базе «Лесная поляна» вечером 8 января.
Специалисты используют тепловизоры и квадрокоптеры для отслеживания хищника. Параллельно полиция проводит разъяснительную работу с населением, раздавая памятки о мерах безопасности.
Сегодня ночью был успешно отловлен один из конфликтных тигров в окрестностях села Филипповка Хасанского округа.
Специалисты держат ситуацию под контролем и продолжают работу по отлову тигров в других муниципалитетах края, включая район поселка Приморский.
Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность, особенно в темное время суток, и не отпускать детей гулять одних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему хищник губит собак в Приморье.