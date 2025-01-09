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Posted 9 января, 08:46

Published 9 января, 08:46

Modified 9 января, 08:53

Updated 9 января, 08:53

Хищника продолжают искать около базы отдыха в пригороде Владивостока

Ищут на склонах и у домов: тигра продолжают выслеживать в пригороде Владивостока

9 января 2025, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.

Хищника продолжают искать около базы отдыха в пригороде Владивостока

Сюжет
Безопасность
Опасного хищника заметили в темноте подозрительно близко к горнолыжному склону и жилым кварталам во Владивостоке. Его продолжают искать с квадрокоптерами и тепловизорами.

Охотнадзор продолжает мониторинг в пригороде Владивостока после того, как тигр был замечен на горнолыжной базе «Лесная поляна» вечером 8 января.

Специалисты используют тепловизоры и квадрокоптеры для отслеживания хищника. Параллельно полиция проводит разъяснительную работу с населением, раздавая памятки о мерах безопасности.

Видео: primorskyru.

Сегодня ночью был успешно отловлен один из конфликтных тигров в окрестностях села Филипповка Хасанского округа.

Специалисты держат ситуацию под контролем и продолжают работу по отлову тигров в других муниципалитетах края, включая район поселка Приморский.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность, особенно в темное время суток, и не отпускать детей гулять одних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему хищник губит собак в Приморье.

«Встреча с такой стаей хуже, чем с тигром»: почему хищник губил собак в Приморье?
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