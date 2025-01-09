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Posted 9 января, 04:34

Published 9 января, 04:34

Modified 9 января, 04:36

Updated 9 января, 04:36

Какие китайские машины заменили премиальные модели в Приморском крае

Люксовые аналоги из Китая: на каких автомобилях ездят любители роскоши в Приморье?

9 января 2025, 04:34
Фото: vostokmedia.com.

Какие китайские машины заменили премиальные модели в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Один из самых автомобильных регионов России постепенно приспосабливается к новым условиям существования. Жители Приморья умудрились найти достойные аналоги для легендарных моделей из Германии и Японии.

В регионе большим спросом пользуются детища западных и японских автопроизводителей. Особую любовь приморцы питают к премиальным авто.

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Однако из-за санкций и увеличения утильсбора автолюбителям приходится менять предпочтения. Постепенно на российском рынке осваиваются китайские компании, завоевывая доверие потребителей, в частности в Приморье. Эксперты «Авито Авто» рассказали, какие модели интересуют население страны и чем можно заменить излюбленных «японок» и «немцев».

Toyota Land Cruiser — Tank 500

Среди населения Приморского края очень много поклонников этого легендарного внедорожника. Однако, судя по запросам, пользователи нередко сравнивают его с китайским Tank 500. Брутальный дизайн аналога идеально вписывается в остальные положительные характеристики, — высокий клиренс и полный привод. Более того, инженеры из Поднебесной создали гибридную версию данной модели.

Mercedes-Benz E-класс — Hongqi H5

Седан бизнес-класса Hongqi H5 уже успел впечатлить фанатов «Мерсов». Элегантность шикарного салона, который разработали итальянские дизайнеры, является не единственным плюсом китайского авто. Двухлитровый турбированный мотор и четырехсезонный климат-контроль тоже оказались по душе любителям комфорта.

BMW X5 — Hongqi HS5

Компания FAW создала несколько автомобилей, которые покорили тех, кто ценит люксовое немецкое качество. В 2019 году организация начала производить полноприводные кроссоверы, которые стали аналогом «БМВ». Шикарный салон, впечатляющая «начинка» и оптимальный баланс между комфортом и управляемостью делают эту модель идеальным вариантом для ценителей прекрасного.

Отечественные специалисты пророчат успех китайским производителям. Так, многие из них уже успели впечатлить население страны. Некоторые покоряют рейтинги, обходя былых железных любимчиков россиян.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобили#Санкции#Приморский край#Приморье#Китайские автомобили#Японские автомобили#Toyota Land Cruiser
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