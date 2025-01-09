Люксовые аналоги из Китая: на каких автомобилях ездят любители роскоши в Приморье?

Среди населения Приморского края очень много поклонников этого легендарного внедорожника. Однако, судя по запросам, пользователи нередко сравнивают его с китайским Tank 500. Брутальный дизайн аналога идеально вписывается в остальные положительные характеристики, — высокий клиренс и полный привод. Более того, инженеры из Поднебесной создали гибридную версию данной модели.