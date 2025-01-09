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Posted 8 января, 23:42

Published 8 января, 23:42

Modified 8 января, 23:44

Updated 8 января, 23:44

Резкое понижение температур вновь нагрянет в Приморский край

Мощные морозы вернутся: какая погода ждет Приморье в ближайшие дни?

8 января 2025, 23:42
Фото: 1MI.

Резкое понижение температур вновь нагрянет в Приморский край

Сюжет
Погода
Первые десять дней 2025 года в Приморском крае выдались спокойными. Какая же погодная ситуация сложится в регионе во второй декаде января?

Традиционные рождественские морозы успели мощно заявить о себе в крае. Однако синоптическая обстановка в начале января сложилась весьма спокойная. К слову, в ближайшие десять дней существенных изменений не предвидится.

Малоактивные атмосферные фронты принесут небольшой снег, морозы начнут ослабевать. Стоит отметить, во второй половине января не исключено понижение температур. Самое главное, что природные катаклизмы пока не страшны для региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как зима наносила удары по Приморскому краю. Наш корреспондент вспомнил и температурные рекорды, и страшные последствия снегопадов.

Зимние рекорды Приморья: ледяной дождь, аномальные морозы и снегопады
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