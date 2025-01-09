Мощные морозы вернутся: какая погода ждет Приморье в ближайшие дни?

Posted 8 января, 23:42
Published 8 января, 23:42
Modified 8 января, 23:44
Updated 8 января, 23:44
Традиционные рождественские морозы успели мощно заявить о себе в крае. Однако синоптическая обстановка в начале января сложилась весьма спокойная. К слову, в ближайшие десять дней существенных изменений не предвидится.
Малоактивные атмосферные фронты принесут небольшой снег, морозы начнут ослабевать. Стоит отметить, во второй половине января не исключено понижение температур. Самое главное, что природные катаклизмы пока не страшны для региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как зима наносила удары по Приморскому краю. Наш корреспондент вспомнил и температурные рекорды, и страшные последствия снегопадов.