Новая льгота для водителей Владивостока: что изменилось в 2025 году

Posted 9 января, 05:25
Published 9 января, 05:25
Modified 9 января, 05:31
Updated 9 января, 05:31
Теперь многодетным семьям пользоваться платной парковкой можно бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии дальневосточной столицы. К слову, раньше такие привилегии распространялись только на владельцев машин с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Однако теперь данное ограничение снято.
Стоит отметить, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо приобрести парковочное разрешение. Подать документы на его оформление можно в администрации Владивостока, почтовом отделении на Океанском проспекте в доме №15/3, а также в МФЦ или портале Госуслуг.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столицы разрабатывается план легкого метро. В рамках проекта в городе появятся десять перехватывающих парковок.