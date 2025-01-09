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Posted 9 января, 05:25

Published 9 января, 05:25

Modified 9 января, 05:31

Updated 9 января, 05:31

Новая льгота для водителей Владивостока: что изменилось в 2025 году

Новая льгота для водителей Владивостока: что изменилось в 2025 году

9 января 2025, 05:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Госуслуги
В Приморском крае действует множество мер поддержки для многодетных семей. В 2025 году еще одна приятная весть коснулась жителей Владивостока.

Теперь многодетным семьям пользоваться платной парковкой можно бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии дальневосточной столицы. К слову, раньше такие привилегии распространялись только на владельцев машин с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Однако теперь данное ограничение снято.

Стоит отметить, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо приобрести парковочное разрешение. Подать документы на его оформление можно в администрации Владивостока, почтовом отделении на Океанском проспекте в доме №15/3, а также в МФЦ или портале Госуслуг.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столицы разрабатывается план легкого метро. В рамках проекта в городе появятся десять перехватывающих парковок.

10 перехватывающих парковок в рамках проекта легкого метро появятся во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Многодетные семьи#Госуслуги#Метро#Приморский край#Парковка
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