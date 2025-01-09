Новая льгота для водителей Владивостока: что изменилось в 2025 году

Теперь многодетным семьям пользоваться платной парковкой можно бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии дальневосточной столицы. К слову, раньше такие привилегии распространялись только на владельцев машин с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Однако теперь данное ограничение снято.