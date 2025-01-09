Под препаратами: как ловили запугавшего все село в Приморском крае хулигана

Когда полосатый красавец мирно уснул, его погрузили в специальный короб и доставили в реабилитационный центр села Алексеевка. Там и стало ясно, что взрослый тигр здоров, травм не имеет, а значит — его пора отучать от включения в меню собак путем переселения в гораздо менее населённые людьми районы, но при этом богатые копытными и кабанами.