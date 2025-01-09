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Posted 9 января, 01:39

Published 9 января, 01:39

Modified 9 января, 01:41

Updated 9 января, 01:41

Стали известны детали поимки конфликтного тигра в Приморском крае

Под препаратами: как ловили запугавшего все село в Приморском крае хулигана

9 января 2025, 01:39
Фото: amurleo_land.

Стали известны детали поимки конфликтного тигра в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Специалисты национального парка «Земля леопарда» рассказали о том, как выслеживали и отлавливали конфликтного тигра в Хасанском районе Приморья.

Стали известны детали поимки полосатого хулигана — тигра, который лакомился собаками и тревожил жителей села Филипповка в Хасанском округе.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», специалисты которого также входили в группу по поимке тигра, в селе велось круглосуточное дежурство, в том числе и в праздники. Были установлены фотоловушки, чтобы определить места передвижений хищника.

Видео: amurleo_land.

С жителями села проводились беседы — необходимо было запирать на ночь дворовых собак в закрытых помещениях, где они становились недоступным лакомством для тигра.

— Как только была получена информации о появлении хищника на окраине села, специалисты незамедлительно прибыли на место, — рассказали в пресс-службе нацпарка. — Наши сотрудники Виктор Сторожук и Екатерина Блидченко тщательно рассчитали безопасную дозировку препарата и провели обездвиживание хищника, минимизировав стресс для редкого животного.
Фото: amurleo_land

Когда полосатый красавец мирно уснул, его погрузили в специальный короб и доставили в реабилитационный центр села Алексеевка. Там и стало ясно, что взрослый тигр здоров, травм не имеет, а значит — его пора отучать от включения в меню собак путем переселения в гораздо менее населённые людьми районы, но при этом богатые копытными и кабанами.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему волнуются жители Садгорода.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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