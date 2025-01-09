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Posted 9 января, 04:37

Published 9 января, 04:37

Modified 9 января, 04:39

Updated 9 января, 04:39

Последний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?

Последний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?

9 января 2025, 04:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Серьезный пожар унес жизнь человека в Приморье. Квартира загорелась ранним утром, к сожалению, пострадавшего не удалось спасти.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, произошедшего сегодня в Находке на улице Астафьева.

В 05:43 в многоквартирном доме загорелась квартира, возгорание привело к задымлению в подъезде.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело 45-летнего мужчины в горящей квартире. Пламя охватило площадь около 6 квадратных метров. Пожар ликвидировали.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и ущерб от происшествия. Информация о других пострадавших не поступала.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.

Пока все спали: трагический пожар унес жизнь человека в Приморье
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