Последний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?

Posted 9 января, 04:37
Published 9 января, 04:37
Modified 9 января, 04:39
Updated 9 января, 04:39
Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, произошедшего сегодня в Находке на улице Астафьева.
В 05:43 в многоквартирном доме загорелась квартира, возгорание привело к задымлению в подъезде.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело 45-летнего мужчины в горящей квартире. Пламя охватило площадь около 6 квадратных метров. Пожар ликвидировали.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и ущерб от происшествия. Информация о других пострадавших не поступала.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.