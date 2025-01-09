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Posted 9 января, 10:03

Published 9 января, 10:03

Modified 9 января, 10:03

Updated 9 января, 10:03

Приморье в новом году акцентируется на инвестициях и инфраструктуре

Приморье — 2025: развитие инфраструктуры и новые международные проекты

9 января 2025, 10:03

Приморье в новом году акцентируется на инвестициях и инфраструктуре

Сюжет
Туризм
В 2024 году Приморье показало рекордные инвестиции, и в новом году продолжит развитие инфраструктуры, поддерживая бизнес и международные связи.

Приморский край завершает 2024 год с заметными успехами в экономике, инвестициях и инфраструктурном развитии. Регион продемонстрировал рекордные объемы инвестиций, успешную реализацию ключевых проектов и продолжение лидирующих позиций на Дальнем Востоке России. В 2025 году основное внимание будет уделено дальнейшему улучшению инфраструктуры, поддержке предпринимателей и развитию международных связей.

Одним из приоритетных направлений на 2025 год станет создание Министерства международных и внешнеэкономических связей, а также расширение туристической инфраструктуры. Важным моментом для региона станет активная поддержка малого и среднего бизнеса, особенно самозанятых и малых технологических компаний. Также стоит отметить рост экспортных поставок и увеличение числа туристов, как иностранных, так и российских.

Эти достижения демонстрируют готовность Приморья к масштабным инвестиционным проектам и укреплению экономики региона, обеспечивая высокое качество жизни для жителей и гостей края.

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#Новости#Экономика#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Туризм#Экспорт#Инфраструктура#Малый бизнес#Приморский край#Инвестиции#Приморье
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