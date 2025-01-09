Приморье — 2025: развитие инфраструктуры и новые международные проекты

Одним из приоритетных направлений на 2025 год станет создание Министерства международных и внешнеэкономических связей, а также расширение туристической инфраструктуры. Важным моментом для региона станет активная поддержка малого и среднего бизнеса, особенно самозанятых и малых технологических компаний. Также стоит отметить рост экспортных поставок и увеличение числа туристов, как иностранных, так и российских.