Приморье — 2025: развитие инфраструктуры и новые международные проекты

Posted 9 января, 10:03
Published 9 января, 10:03
Modified 9 января, 10:03
Updated 9 января, 10:03
Приморский край завершает 2024 год с заметными успехами в экономике, инвестициях и инфраструктурном развитии. Регион продемонстрировал рекордные объемы инвестиций, успешную реализацию ключевых проектов и продолжение лидирующих позиций на Дальнем Востоке России. В 2025 году основное внимание будет уделено дальнейшему улучшению инфраструктуры, поддержке предпринимателей и развитию международных связей.
Одним из приоритетных направлений на 2025 год станет создание Министерства международных и внешнеэкономических связей, а также расширение туристической инфраструктуры. Важным моментом для региона станет активная поддержка малого и среднего бизнеса, особенно самозанятых и малых технологических компаний. Также стоит отметить рост экспортных поставок и увеличение числа туристов, как иностранных, так и российских.
Эти достижения демонстрируют готовность Приморья к масштабным инвестиционным проектам и укреплению экономики региона, обеспечивая высокое качество жизни для жителей и гостей края.