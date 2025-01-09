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Posted 9 января, 01:32

Published 9 января, 01:32

Modified 9 января, 01:34

Updated 9 января, 01:34

Непогода и резкое потепление ожидается в Приморском крае

Разгон от -18 до 0 °C: снежный удар ждут в Приморье

9 января 2025, 01:32
Фото: 1MI.

Непогода и резкое потепление ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край только отходит после мощных рождественских морозов. Однако совсем скоро в регионе станет теплее.

Сегодня, 9 января, снег начнется во многих районах края, сообщает «Примгидромет». Воздух прогреется до -7 — -18 °C. Минимальные температуры станут выше на 3 — 8 градусов в сравнении с минувшей ночью.

В пятницу, 10 января, потепление продолжится. Днем кое-где столбики термометров поднимутся до нуля. Также в регионе прекратится снегопад.

Во Владивостоке возможны небольшие зимние осадки. Температура воздуха составит -12 — 15 °C, также в городе будет дуть сильный ветер. Завтра осадков не предвидится. Ветер ослабеет, а столбики термометров будут колебаться от -6 до -9 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощные морозы нагрянут в Приморский край во второй декаде января.

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