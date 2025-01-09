Разгон от -18 до 0 °C: снежный удар ждут в Приморье

Posted 9 января, 01:32
Published 9 января, 01:32
Modified 9 января, 01:34
Updated 9 января, 01:34
Сегодня, 9 января, снег начнется во многих районах края, сообщает «Примгидромет». Воздух прогреется до -7 — -18 °C. Минимальные температуры станут выше на 3 — 8 градусов в сравнении с минувшей ночью.
В пятницу, 10 января, потепление продолжится. Днем кое-где столбики термометров поднимутся до нуля. Также в регионе прекратится снегопад.
Во Владивостоке возможны небольшие зимние осадки. Температура воздуха составит -12 — 15 °C, также в городе будет дуть сильный ветер. Завтра осадков не предвидится. Ветер ослабеет, а столбики термометров будут колебаться от -6 до -9 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощные морозы нагрянут в Приморский край во второй декаде января.