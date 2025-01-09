Разгон от -18 до 0 °C: снежный удар ждут в Приморье

Во Владивостоке возможны небольшие зимние осадки. Температура воздуха составит -12 — 15 °C, также в городе будет дуть сильный ветер. Завтра осадков не предвидится. Ветер ослабеет, а столбики термометров будут колебаться от -6 до -9 °C.