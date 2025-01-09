Снег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?

Завтра, 10 января, погоду в Приморье будет определять тыловая часть холодного высотного вихря. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, на севере — до сильного. Днем также возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -10…-28°C, а днем -11…0°C.