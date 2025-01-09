vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 09:48

Published 9 января, 09:48

Modified 9 января, 09:50

Updated 9 января, 09:50

К непогоде стоит подготовиться жителям некоторых районов Приморья

Снег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?

9 января 2025, 09:48
Фото: 1MI.

К непогоде стоит подготовиться жителям некоторых районов Приморья

Сюжет
Погода
Непогода вновь бьет по Приморью. Снег пройдет во многих районах края, на севере может намести огромные сугробы.

Завтра, 10 января, погоду в Приморье будет определять тыловая часть холодного высотного вихря. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, на севере — до сильного. Днем также возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -10…-28°C, а днем -11…0°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в начале ночи небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный сильный, температура ночью -13…-15°C, днем -7…-9°C.

В Уссурийске также переменная облачность с небольшим снегом в первой половине ночи и температурой ночью -15…-17°C.

В Находке без осадков, ветер северный умеренный до сильного, температура ночью -12…-14°C, днем -2…-4°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье придут крещенские морозы.

Пришли крещенские морозы? Чего ждать от выходных, рассказали жителям Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Утепляемся: снег, мороз и ветер придут в ПриморьеГотовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы ПриморьяНужно срочно утепляться: мороз до -25°С ударит по Приморью в ближайшие часы
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Зима#Температура#Снег#Метель#Ветер#Гололед#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика