Снег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?

Posted 9 января, 09:48
Published 9 января, 09:48
Modified 9 января, 09:50
Updated 9 января, 09:50
Завтра, 10 января, погоду в Приморье будет определять тыловая часть холодного высотного вихря. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, на севере — до сильного. Днем также возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -10…-28°C, а днем -11…0°C.
Во Владивостоке переменная облачность, в начале ночи небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный сильный, температура ночью -13…-15°C, днем -7…-9°C.
В Уссурийске также переменная облачность с небольшим снегом в первой половине ночи и температурой ночью -15…-17°C.
В Находке без осадков, ветер северный умеренный до сильного, температура ночью -12…-14°C, днем -2…-4°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье придут крещенские морозы.