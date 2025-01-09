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Posted 8 января, 23:04

Published 8 января, 23:04

Modified 8 января, 23:04

Updated 8 января, 23:04

Как быстро включиться в работу после новогодних праздников жителям Приморья?

Снова на работу: советы жителям Приморья, как войти в рабочий ритм после праздников

8 января 2025, 23:04
Фото: Изображение Midjourney.

Как быстро включиться в работу после новогодних праздников жителям Приморья?

Вот и закончились новогодние каникулы, и сегодня, 9 января для большей части жителей Приморья наступили трудовые будни. Первая хорошая новость — сегодня четверг, а значит, до следующих выходных всего два дня. Можно будет перевести дух. И вторая — стресс от выхода на работу можно минимизировать.

Короткая неделя — мыслите позитивно

Выходить из длительных праздников или из отпуска в середине недели — это то, что нужно. Так организм плавно войдет в рабочий ритм, ведь отработав два дня, предстоят еще два выходных, и можно будет позаниматься чем-то приятным, чтобы дать мозгу осознать «бренность бытия». А если начать рабочий день именно с мысли о том, что это самая короткая рабочая неделя, помогут избежать стресса. Кстати, научные исследования доказали, что наименее стрессовым является начало работы во второй половине недели.

Дайте себе пару дней на адаптацию

Не хватайтесь за все и сразу, дайте себе пару дней адаптации. Она смягчит неприятные последствия возвращения на работу или на учёбу сразу после каникул. Попытайтесь делать все медленнее, чем обычно — чтобы дать возможность вашему мозгу и телу привыкнуть к прежним ритмам без стресса. Пары дней замедления будет вполне достаточно.

Фото: 1MI

Срочное и не очень — проведите аудит дел

В первые дни после праздников кажется, что накопилась куча дел, и возникает чувство перегруженности. Вам поможет визуализация — составьте список дел, разбейте их на группы по важности и срочности. Крупные задачи разбейте на более мелкие. Так будет ясно, какие действия нужно выполнить немедленно, а какие из них можно пока отложить. Также там может оказаться то, что можно кому-то делегировать.

Больше двигайтесь

Дайте своему телу больше физической активности, это поможет разгрузить мозг. Занятия спортом, походы в тренажёрный зал, импровизационные танцы или просто прогулка на свежем воздухе позволят расслабиться. А потом вам уже будет проще сосредоточиться на текущих делах. Важно именно постепенно возобновлять физическую нагрузку, так как во время отпуска вы, скорее всего, не были очень активными и питались не совсем здоровой пищей.

Фото: 1MI

Вредные продукты — долой

Традиционно многие из приморцев ни в чем себе не отказывали в новогодние праздники, злоупотребляли вредными продуктами: сладостями, жареным, пиццей, салатами с майонезом и так далее. Еда — это один из способов расслабиться и переключиться. Однако, вернувшись в работу, важно придерживаться здоровых пищевых привычек.

Если таковых не было, создайте их. Избегайте употребления чрезмерного количества алкоголя, переедания и увлечения перекусами между приёмами пищи. Введите в рацион фрукты, овощи, продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые и бобовые. Это позволит вернуться в нормальную физическую форму и здоровое психоэмоциональное состояние.

Визуализируйте деньги

Деньги — это лучшая мотивация на работу. Представьте, как получаете деньги или то, что сможете себе на них позволить. Это лучше представить в красках — как вас буквально осыпают банкнотами «по-краснее». И вы собираете все купюры и идете покупать себе то, что давно хотели.

Фото: 1MI

Сходите на массаж

Вероятнее всего, напряжённый рабочий график почувствует прежде всего ваше тело. Однако снять напряжение можно превентивными методами. Например, сходить на массаж. Всего тела или шейно-воротниковой зоны, так как именно в этой области образуются основные блоки после чрезмерной эмоциональной и информационной нагрузки. Выбирайте, что вам ближе и доступнее. Тело будет благодарно и не подведёт вас неожиданным уходом в болезнь.

Пользуйтесь эфирными маслами

Воздействие эфирных масел на наш мозг научно доказано. Они тонизируют и усиливают концентрацию и нахождение в моменте не хуже, чем несколько чашек кофе. А вот парфюмерия, наоборот, создаёт эффект эйфории и помогает мысленно убежать из настоящего на берег моря, на свидание или куда-то ещё.

Можно поставить у себя на рабочем столе аромакамень и нанести на него пару капель эфирного масла для концентрации внимания: лимона, розмарина. Дома, наоборот, стоит использовать более расслабляющие и поддерживающие эфирные масла. Например: лаванда, кедр, сандал, ваниль.

Фото: 1MI

Запланируйте отдых на выходные

Запланируйте пикник на первые выходные после рабочих будней, сходите в гости к друзьям или в кино, посетите интересные места. Позвольте себе отдых, и ваш мозг скажет вам спасибо в начале следующей рабочей недели.

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