Снова на работу: советы жителям Приморья, как войти в рабочий ритм после праздников

Выходить из длительных праздников или из отпуска в середине недели — это то, что нужно. Так организм плавно войдет в рабочий ритм, ведь отработав два дня, предстоят еще два выходных, и можно будет позаниматься чем-то приятным, чтобы дать мозгу осознать «бренность бытия». А если начать рабочий день именно с мысли о том, что это самая короткая рабочая неделя, помогут избежать стресса. Кстати, научные исследования доказали, что наименее стрессовым является начало работы во второй половине недели.