Такого мы еще не видели: первая «чифанька» на льду работает в Приморье

Posted 9 января, 03:54
Published 9 января, 03:54
Modified 9 января, 03:56
Updated 9 января, 03:56
В поселке Тавричанка местные жители решили подзаработать на рыбаках, организовав бизнес на льду. Там начали продавать горячие китайские обеды прямо на ледяном покрове. Машина с громкоговорителем ездит по льду, предлагая голодным и замерзшим рыбакам отведать горячие блюда.
Такой подход к предпринимательству вызвал разные реакции у местных жителей. Некоторые считают, что предприниматели помогают рыбакам, другие удивляются смелости или и вовсе наглости человека, решившего торговать на льду.
«Оригинально, только вот как не страшно на машине по льду колесить? Рыбаки-то в одном месте стоят, а торговцы туда-сюда ездят»;
«Посреди залива, на льду, на морозе, горячая еда может стать настоящим спасением»;
«Наживаться на бедных рыбаках решили что ли?», — пишут жители края.
Важно также помнить о безопасности на льду. За последние несколько недель в Приморье несколько автомобилей провалились в заливы и реки.
Отметим, что в акватории Владивостока выезжать на лед запрещено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Приморья массово вышли на подледную рыбалку в рабочий день.