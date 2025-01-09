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Posted 9 января, 03:54

Published 9 января, 03:54

Modified 9 января, 03:56

Updated 9 января, 03:56

Китайскую кухню на льду предлагают рыбакам в Приморском крае

Такого мы еще не видели: первая «чифанька» на льду работает в Приморье

9 января 2025, 03:54
Фото: 1MI.

Китайскую кухню на льду предлагают рыбакам в Приморском крае

Сюжет
Предпринимательство
Легковушка с громкоговорителем ездит по льду залива с заманчивым предложением для рыбаков. Такого жители Приморья вряд ли ждали.

В поселке Тавричанка местные жители решили подзаработать на рыбаках, организовав бизнес на льду. Там начали продавать горячие китайские обеды прямо на ледяном покрове. Машина с громкоговорителем ездит по льду, предлагая голодным и замерзшим рыбакам отведать горячие блюда.

Видео: FATALITYVDK.

Такой подход к предпринимательству вызвал разные реакции у местных жителей. Некоторые считают, что предприниматели помогают рыбакам, другие удивляются смелости или и вовсе наглости человека, решившего торговать на льду.

«Оригинально, только вот как не страшно на машине по льду колесить? Рыбаки-то в одном месте стоят, а торговцы туда-сюда ездят»;
«Посреди залива, на льду, на морозе, горячая еда может стать настоящим спасением»;
«Наживаться на бедных рыбаках решили что ли?», — пишут жители края.

Важно также помнить о безопасности на льду. За последние несколько недель в Приморье несколько автомобилей провалились в заливы и реки.

Отметим, что в акватории Владивостока выезжать на лед запрещено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Приморья массово вышли на подледную рыбалку в рабочий день.

«Улов важнее работы»: приморцы массово сбежали на подледную рыбалку — видео
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