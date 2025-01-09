Тревога в Садгороде: кто напугал посетителей горнолыжной базы во Владивостоке — видео

В новых медиа появились кадры, сделанные на горнолыжной трассе в районе Садгорода. На скриншотах из видео запечатлена крупное животное. Пользователи социальных сетей утверждают, что в объектив камеры попала дикая кошка. Кто-то предположил, что это лесной кот. А некоторые недоверчиво опровергают догадки комментаторов: «Ага, котик размером с тигра?!» — написал мужчина.