Тревога в Садгороде: кто напугал посетителей горнолыжной базы во Владивостоке — видео

Posted 9 января, 00:50
Published 9 января, 00:50
Modified 9 января, 00:53
Updated 9 января, 00:53
В новых медиа появились кадры, сделанные на горнолыжной трассе в районе Садгорода. На скриншотах из видео запечатлена крупное животное. Пользователи социальных сетей утверждают, что в объектив камеры попала дикая кошка. Кто-то предположил, что это лесной кот. А некоторые недоверчиво опровергают догадки комментаторов: «Ага, котик размером с тигра?!» — написал мужчина.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву, который рассказал о том, что известно о данном инциденте на сегодняшний день.
По словам эксперта, зверь, попавший на камеру видеонаблюдения, скорее всего, не является тигром. Сказать точно сложно, ведь по скриншотам определить вид животного крайне сложно.
«След тоже достаточно странный, не похож на тигриный. Сейчас сотрудники охотнадзора проверяют эту информацию», — отметил Сергей Арамилев.
Более того, специалисты до сих пор не могут найти первоисточник данной информации. Видео сделано, как утверждают в новых медиа, сторожем горнолыжки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе отловили конфликтного тигра. Упитанный самец оказался здоров, поэтому его судьба уже предрешена специалистами.