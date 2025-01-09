Тяжёлый какой: конфликтного тигра отловили в Приморском крае, что с ним будет — видео

Posted 8 января, 23:26
Published 8 января, 23:26
Modified 8 января, 23:28
Updated 8 января, 23:28
В пресс-службе правительства Приморского края отметили, что хулиганом, беспокоившим сельчан и таскающим собак, оказался взрослый и вполне упитанный самец.
Краснокнижный полосатик был доставлен в реабилитационный центр в село Алексеевка, где прошёл полный ветеринарный осмотр. Специалисты сделали вывод, что животное здорово, травм не имеет, а значит — может быть выпущено в дикую природу, подальше от населённых пунктов. Куда именно — решается в данный момент. Точно можно сказать, что это будет участок тайги с хорошей кормовой базой.
Отметим, что поймать животное, нападавшее на собак в районе села, удалось не сразу, работа по отлову тигра продолжалась более двух недель.
В данный момент сотрудники охотнадзора ведут работу по отлову тигра, который беспокоит жителей посёлка Приморский.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье тигр гулял по трассе.