Тяжёлый какой: конфликтного тигра отловили в Приморском крае, что с ним будет — видео

Краснокнижный полосатик был доставлен в реабилитационный центр в село Алексеевка, где прошёл полный ветеринарный осмотр. Специалисты сделали вывод, что животное здорово, травм не имеет, а значит — может быть выпущено в дикую природу, подальше от населённых пунктов. Куда именно — решается в данный момент. Точно можно сказать, что это будет участок тайги с хорошей кормовой базой.