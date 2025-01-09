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Posted 8 января, 23:26

Published 8 января, 23:26

Modified 8 января, 23:28

Updated 8 января, 23:28

В Приморском крае отловили конфликтного тигра, решается его судьба

Тяжёлый какой: конфликтного тигра отловили в Приморском крае, что с ним будет — видео

8 января 2025, 23:26
Фото: primorskyru.

В Приморском крае отловили конфликтного тигра, решается его судьба

Сюжет
Тигр
Конфликтного тигра отловили сотрудники охотнадзора и национального парка «Земля леопарда». Зверь беспокоил жителей Хасанского района, в частности — села Филипповка, в окрестностях которого и был пойман.

В пресс-службе правительства Приморского края отметили, что хулиганом, беспокоившим сельчан и таскающим собак, оказался взрослый и вполне упитанный самец.

Видео: primorskyru.

Краснокнижный полосатик был доставлен в реабилитационный центр в село Алексеевка, где прошёл полный ветеринарный осмотр. Специалисты сделали вывод, что животное здорово, травм не имеет, а значит — может быть выпущено в дикую природу, подальше от населённых пунктов. Куда именно — решается в данный момент. Точно можно сказать, что это будет участок тайги с хорошей кормовой базой.

Отметим, что поймать животное, нападавшее на собак в районе села, удалось не сразу, работа по отлову тигра продолжалась более двух недель.

В данный момент сотрудники охотнадзора ведут работу по отлову тигра, который беспокоит жителей посёлка Приморский.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье тигр гулял по трассе.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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