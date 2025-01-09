vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 07:57

Published 9 января, 07:57

Modified 9 января, 07:59

Updated 9 января, 07:59

«Встреча с такой стаей хуже, чем с тигром»: почему хищник губил собак в Приморье?

«Встреча с такой стаей хуже, чем с тигром»: почему хищник губил собак в Приморье?

9 января 2025, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
В Приморском крае поймали конфликтного хозяина тайги. Почему он забрел к населенный пункт? — ситуацию прокомментировали специалисты.

В Хасанском районе отловили конфликтного тигра, который держал в страхе село. Специалисты национального парка «Земля леопарда» установили «личность» убийцы собак.

Под препаратами: как ловили запугавшего все село в Приморском крае хулигана
Узнать подробнее

Драчуном оказался самец под номером Т 115М, которому около пяти лет. Судя по мониторингу, он загуливал туда, где обитали бездомные собаки. Эксперты считают, что тигр мог выйти к Филипповке после того, как встретился с псами в лесном массиве.

«Такие домашние животные из населённых пунктов часто формируют стаи и охотятся на диких пятнистых оленей и косуль, и в итоге могут стать добычей тигров и леопардов. Собаки в лесу являются лёгкой добычей, и добыв их однажды дикий хищник может поменять своё пищевое поведение, выйти в село», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Более того, в лес нередко наведываются животные, которые находятся на самовыгуле. Довольно частно владельцы отпускают своих любимцев на ночь в «свободное плавание», несмотря на запрет.

Приморцы тоже отреагировали на поимку полосатого кота.

«Сами на себя беду навлекли»;
«Собаки на самовыгуле хуже волков»;
«Встреча в лесу с такой стаей похуже, чем диким зверем».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурского тигра заметили в пригороде дальневосточной столицы. Кадры с крупным хищником взволновали приморцев.

Тревога в Садгороде: кто напугал посетителей горнолыжной базы во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах ПриморьяТигр бродил вокруг школы поселка в Приморье? — официальный комментарийПламя охватило целый ангар: ценная техника сгорела в Приморье
#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Тигр#Хасанский район#Собаки#Приморский край#Дикие животные#Амурский тигр#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика