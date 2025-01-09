«Встреча с такой стаей хуже, чем с тигром»: почему хищник губил собак в Приморье?

Posted 9 января, 07:57
Published 9 января, 07:57
Modified 9 января, 07:59
Updated 9 января, 07:59
В Хасанском районе отловили конфликтного тигра, который держал в страхе село. Специалисты национального парка «Земля леопарда» установили «личность» убийцы собак.
Драчуном оказался самец под номером Т 115М, которому около пяти лет. Судя по мониторингу, он загуливал туда, где обитали бездомные собаки. Эксперты считают, что тигр мог выйти к Филипповке после того, как встретился с псами в лесном массиве.
«Такие домашние животные из населённых пунктов часто формируют стаи и охотятся на диких пятнистых оленей и косуль, и в итоге могут стать добычей тигров и леопардов. Собаки в лесу являются лёгкой добычей, и добыв их однажды дикий хищник может поменять своё пищевое поведение, выйти в село», — подчеркнули в пресс-службе организации.
Более того, в лес нередко наведываются животные, которые находятся на самовыгуле. Довольно частно владельцы отпускают своих любимцев на ночь в «свободное плавание», несмотря на запрет.
Приморцы тоже отреагировали на поимку полосатого кота.
«Сами на себя беду навлекли»;
«Собаки на самовыгуле хуже волков»;
«Встреча в лесу с такой стаей похуже, чем диким зверем».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурского тигра заметили в пригороде дальневосточной столицы. Кадры с крупным хищником взволновали приморцев.