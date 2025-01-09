Женщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке

Posted 9 января, 10:43
Published 9 января, 10:43
Modified 9 января, 10:45
Updated 9 января, 10:45
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Владивостока обнаружили публикацию о женщине, которая повредила припаркованный автомобиль на улице Сабанеева. Она исписа кузов чужого авто и сбила его владелицу.
Полицейские установили личность злоумышленницы — 48-летней жительницы города. Потерпевшая, 39-летняя женщина, попыталась самостоятельно задержать нарушительницу, подбежав к её машине. Злоумышленница продолжила движение и оттолкнула пострадавшую, в результате чего она получила ушибы.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком деянии автомобилистки во Владивостоке.