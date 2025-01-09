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Posted 9 января, 10:43

Published 9 января, 10:43

Modified 9 января, 10:45

Updated 9 января, 10:45

Женщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке

Женщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке

9 января 2025, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Полиция
Жительница Владивостока изрисовала чужую машину и напала на хозяйку авто. Ее нашли по записи с камер видеонаблюдения.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Владивостока обнаружили публикацию о женщине, которая повредила припаркованный автомобиль на улице Сабанеева. Она исписа кузов чужого авто и сбила его владелицу.

Полицейские установили личность злоумышленницы — 48-летней жительницы города. Потерпевшая, 39-летняя женщина, попыталась самостоятельно задержать нарушительницу, подбежав к её машине. Злоумышленница продолжила движение и оттолкнула пострадавшую, в результате чего она получила ушибы.

Фото: prim_police

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком деянии автомобилистки во Владивостоке.

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