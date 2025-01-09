Зима пришла: приморцам пора выбрать себе занятие по душе и кошельку

Санки и тюбинг — отличные зимние развлечения для тех, кто не хочет заниматься интенсивными нагрузками. Эти виды активного отдыха идеально подходят для семей и для тех, кто хочет весело провести время. Катание на тюбингах по снежным горкам приносит радость от скорости и свежего воздуха. Важно помнить, что кататься можно только на горках, которые имеют подтвержденные безопасные горки.