Действительно масштабное ЧП в Приморье — крупный пожар полыхает под Спасском-Дальним

Posted 10 января, 02:19
Published 10 января, 02:19
Modified 10 января, 02:21
Updated 10 января, 02:21
Природоохранная прокуратура взяла на контроль масштабное ЧП на мусорном полигоне ТБО около Спасска-Дальнего. По данным ведомства на территории свалки произошло возгорание. Предварительно установлено, что пламя охватило около 200 квадратных метров.
«Эксплуатирующая организация проводит тушение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты оценят действия компании и, если будет необходимо, примут соответствующие меры в отношении ее руководства.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что МЧС поделилось кадрами последствий опасного пожара вблизи АЗС. Грузовик полыхал как факел.