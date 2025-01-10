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Posted 10 января, 02:19

Published 10 января, 02:19

Modified 10 января, 02:21

Updated 10 января, 02:21

Крупный пожар охватил мусорный полигон в Приморском крае

Действительно масштабное ЧП в Приморье — крупный пожар полыхает под Спасском-Дальним

10 января 2025, 02:19
Фото: 1MI.

Крупный пожар охватил мусорный полигон в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Масштабный пожар охватил мусорный полигон в Спасском районе Приморского края. Природоохранная прокуратура сообщает о возгорании на 200 квадратных метрах территории.

Природоохранная прокуратура взяла на контроль масштабное ЧП на мусорном полигоне ТБО около Спасска-Дальнего. По данным ведомства на территории свалки произошло возгорание. Предварительно установлено, что пламя охватило около 200 квадратных метров.

«Эксплуатирующая организация проводит тушение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты оценят действия компании и, если будет необходимо, примут соответствующие меры в отношении ее руководства.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что МЧС поделилось кадрами последствий опасного пожара вблизи АЗС. Грузовик полыхал как факел.

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#Новости#Пожар#Возгорание#МЧС#Владивосток#Природоохранная прокуратура#Спасск-Дальний#Приморский край#Приморье#Происшествия
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