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Posted 10 января, 02:40

Published 10 января, 02:40

Modified 10 января, 02:42

Updated 10 января, 02:42

Участникам СВО из Приморья спишут долги по ипотеке и другим кредитам

Долги по ипотеке и кредитам спишут — новый закон в Приморском крае

10 января 2025, 02:40
Фото: vostokmedia.com.

Участникам СВО из Приморья спишут долги по ипотеке и другим кредитам

Сюжет
Закон
Долги по ипотеке и кредитам не будут взыскивать в суде с жителей Приморского края, которые заключили с 1 декабря 2024 года контракт на участие в спецоперации. Однако есть условие — сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщили: изменения в закон, расширяющий гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции, вступили в силу ещё 1 декабря 2024 года.

Согласно этим изменениям, исполнительные производства по долгам по ипотеке и другим кредитам (на сумму до 10 миллионов рублей) в отношении тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции (а также в отношении супруга или супруги участника СВО) прекращаются.

— Чтобы снять все аресты и для оперативного прекращения исполнительных производств участникам СВО необходимо обратиться в подразделение службы судебных приставов, — пояснили в ведомстве. — Также в решении этих вопросов может помочь дежурный сотрудник органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

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#Новости#Россия#Владивосток#Закон#Долги#Ипотека#Приставы#СВО#Приморский край#Специальная военная операция#Кредиты
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