Долги по ипотеке и кредитам спишут — новый закон в Приморском крае

Posted 10 января, 02:40
Published 10 января, 02:40
Modified 10 января, 02:42
Updated 10 января, 02:42
В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщили: изменения в закон, расширяющий гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции, вступили в силу ещё 1 декабря 2024 года.
Согласно этим изменениям, исполнительные производства по долгам по ипотеке и другим кредитам (на сумму до 10 миллионов рублей) в отношении тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции (а также в отношении супруга или супруги участника СВО) прекращаются.
— Чтобы снять все аресты и для оперативного прекращения исполнительных производств участникам СВО необходимо обратиться в подразделение службы судебных приставов, — пояснили в ведомстве. — Также в решении этих вопросов может помочь дежурный сотрудник органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока исполнил желание детей участника СВО.