Долги по ипотеке и кредитам спишут — новый закон в Приморском крае

Согласно этим изменениям, исполнительные производства по долгам по ипотеке и другим кредитам (на сумму до 10 миллионов рублей) в отношении тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции (а также в отношении супруга или супруги участника СВО) прекращаются.