Это нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном зале

Даже если вы не новичок и чувствуете себя гуру фитнеса, не стоит раздавать советы направо и налево. Особенно если вас об этом не просят. Спортсмен при желании может обратиться за помощью к тренеру фитнес-клуба, а вот чужие советы чаще всего вызывают неприятие.