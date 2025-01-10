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Posted 10 января, 09:09

Published 10 января, 09:09

Modified 10 января, 09:11

Updated 10 января, 09:11

Это нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном зале

Это нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном зале

10 января 2025, 09:09
Фото: 1MI. Это нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном зале
Сюжет
Спорт
Как вести себя в фитнес-клубе, чтобы не опозориться и не вызвать ненависть окружающих? Собрали советы фитнес-тренеров о правилах хорошего тона в тренажерном зале, которые помогут чувствовать себя комфортно и уверенно на тренировках.

Тренируйтесь в чистой одежде

Одно из главных правил тренировок в фитнес-клубах — опрятность. Приходить в тренажерный зал нужно только в свежевыстиранной одежде. Если от вашей одежды исходит неприятный запах, то другим спортсменам будет некомфортно тренироваться.

Конечно, в большинстве тренажерных залов есть вытяжки и кондиционеры либо при тренировках открываются окна. Но это вряд ли поможет, если вы наденете несвежую, пропитанную потом одежду.

Берите с собой антисептик и полотенце

Обязательно захватите с собой в тренажерный зал полотенце и антисептик. В фитнес-клубе занимаются десятки людей, а спортинвентарь не дезинфицируют после каждого спортсмена.

По оценкам эпидемиологов, на спортинвентаре в фитнес-клубах скапливается в триста раз больше вирусов и бактерий, чем на стульчаке унитаза. Обрабатывайте поверхности тренажеров антисептиком перед и после тренировок, чтобы уберечься от вирусных и бактериальных инфекций.

Если на поверхности тренажеров остаются следы вашего пота, протрите их полотенцем. Кстати, во многих фитнес-клубах для этих целей продают одноразовые полотенца. Подстилайте под себя полотенце во время занятий, чтобы ваш пот не остался на тренажере. Влажный спортинвентарь — это не только неприятно, но и очень опасно для следующего спортсмена.

Соблюдайте гигиену

Не льстите себе — нет ни одного человека, у которого запах пота приятен. Представьте, что каждый спортсмен в тренажерном зале не заботится о личной гигиене — тренировка превратилась бы в пытку.

Примите перед посещением фитнес-клуба душ и воспользуйтесь дезодорантом. Но запах дезодоранта должен быть нейтральным, незаметным для окружающих. Сильные запахи тоже доставляют дискомфорт.

У спортсменов есть негласное правило — не ронять с шумом штанги и гантели
У спортсменов есть негласное правило — не ронять с шумом штанги и гантели. Фото: 1MI

Не «бронируйте» тренажеры

Некоторые посетители фитнес-клубов любят занимать несколько тренажеров одновременно — оставляют на них бутылочку или полотенце, чтобы другие посетители видели, что тренажер занят. Такое поведение очень раздражает окружающих и может даже привести к конфликту.

Уважайте окружающих, договаривайтесь об очередности занятий на тренажерах, не разбрасывайте и не оставляйте личные вещи на спортинвентаре в фитнес-клубе.

Возвращайте инвентарь на место

Обязательно следите за порядком после тренировки в тренажерном зале. Возвращайте на место гантели и блины для штанги, коврики и мячи. В крупных фитнес-клубах за спортсменами инвентарь раскладывает по своим местам специальный сотрудник. Но в большинстве тренажерных залов принято приводить все в порядок самостоятельно.

Следующему спортсмену в фитнес-клубе будет удобней тренироваться, если каждый снаряд в тренажерном зале будет на своем месте.

Не бросайте штанги и гантели

У спортсменов есть негласное правило — не ронять с шумом штанги и гантели. Во-первых, так вы отвлекаете от тренировки других посетителей фитнес-клуба. А во-вторых, это небезопасно — вы подвергаете риску людей, которые находятся рядом.

А еще не стоит перешагивать через штангу — это считается плохим тоном среди спортсменов.

Возвращайте на место гантели и блины для штанги, коврики и мячи
Возвращайте на место гантели и блины для штанги, коврики и мячи. Фото: 1MI

Приглушите звук

Не стоит брать с собой в тренажерный зал мобильный телефон. Сотовый лучше оставить в раздевалке, а если ожидаете срочного звонка, то установите виброзвонок. Если вам позвонили во время тренировки, выйдете из зала, чтобы поговорить и не отвлекать окружающих.

Не стоит включать в тренажерном зале на всю громкость свою музыку на телефоне или колонке. У всех собственные музыкальные предпочтения — не нужно навязывать свою музыку другим спортсменам. Занимайтесь в наушниках.

Также в фитнес-клубах не принято громко общаться и переговариваться между собой. Если хотите что-то обсудить с другим спортсменом, делайте это тихо, не привлекая к себе внимание.

Не нарушайте чужое личное пространство

В тренажерном зале важно соблюдать дистанцию — для собственного и чужого комфорта, а также в целях безопасности. Не подходите слишком близко к другим спортсменам, особенно если они выполняют силовые упражнения.

Не закрывайте другим обзор в зеркале — это может помешать технике выполнения упражнений: человек может ошибиться и потянуть мышцу или связку.

Нежелательно также делать бесконечные селфи в фитнес-клубе. Это очень раздражает окружающих, ведь в тренажерный зал ходят заниматься, а не фотографироваться.

Не давайте советов

Даже если вы не новичок и чувствуете себя гуру фитнеса, не стоит раздавать советы направо и налево. Особенно если вас об этом не просят. Спортсмен при желании может обратиться за помощью к тренеру фитнес-клуба, а вот чужие советы чаще всего вызывают неприятие.

Также не стоит в тренажерном зале пристально наблюдать за остальными, высмеивать людей за ошибки или за недостаточно хорошую физическую форму.

Даже если вы не новичок и чувствуете себя гуру фитнеса, не стоит раздавать советы направо и налево
Даже если вы не новичок и чувствуете себя гуру фитнеса, не стоит раздавать советы направо и налево. Фото: 1MI

Относитесь к другим с уважением

Обязательно здоровайтесь, когда входите в раздевалку фитнес-клуба. Даже если вы не знакомы с другими спортсменами.

Не разгуливайте по раздевалке и по тренажерному залу с голым торсом. Это чаще вызывает неприятие, чем восхищение.

Не занимайте надолго душевую кабинку и не устраивайте длительные спа-процедуры. Помните, что душевая нужна и другим спортсменам, а использование аромамасел и других косметических средств может вызывать у других аллергию.

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