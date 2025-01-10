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Posted 10 января, 05:40

Published 10 января, 05:40

Modified 10 января, 05:42

Updated 10 января, 05:42

В финал всероссийского конкурса попала ёлка из Приморского края

Голосуй: зелёная красавица из Приморского края попала в финал всероссийского конкурса

10 января 2025, 05:40
Фото: spasskadmin.

В финал всероссийского конкурса попала ёлка из Приморского края

Сюжет
Новый год
В финал конкурса «Ёлки России» попала ёлка, установленная на центральной площади Спасска-Дальнего. Поддержать приморскую зелёную красавицу в голосовании может каждый житель края!

Конкурс был объявлен ассоциацией разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации Президента Российской Федерации и Минстроя России.

Города-участники, выставляя на конкурс свою ёлку (и концепцию новогоднего убранства вокруг), должны были рассказать об основных символах, которые использовались в тематике украшений, о том, как в них отражена российская символика, какие смыслы заложены в концепцию всего оформления зимнего городка.

Видео: spasskadmin.

Ёлка в Спасске-Дальнем, как говорится в официальном telegram-канале администрации города цементников, — народная ёлка. Она украшена в цветах российского триколора, на самой площади установлена надпись «Спасск — это мы!», которая стала девизом всех спассчан. Новогодний городок оформлен по мотивам знаменитой сказки «Волшебное кольцо» (0+), а кроме того, на площади установлена большая композиция, посвящённая 80-летию Победы.

Зелёная красавица из Приморья набрала немало голосов и вышла в финал конкурса. Поддержать приморскую ёлочку можно на сайте голосования — здесь. Время ещё есть, хотя и немного, и каждый приморец может помочь нашей ёлке получить титул лучшей в России!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие добрые дела творили приморцы на Рождество и в святочную неделю.

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#Новости#Общество#Видео#Новый год#Голосование#Зима#Спасск-Дальний#Приморский край#Приморье
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