Голосуй: зелёная красавица из Приморского края попала в финал всероссийского конкурса

Posted 10 января, 05:40
Published 10 января, 05:40
Modified 10 января, 05:42
Updated 10 января, 05:42
Конкурс был объявлен ассоциацией разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации Президента Российской Федерации и Минстроя России.
Города-участники, выставляя на конкурс свою ёлку (и концепцию новогоднего убранства вокруг), должны были рассказать об основных символах, которые использовались в тематике украшений, о том, как в них отражена российская символика, какие смыслы заложены в концепцию всего оформления зимнего городка.
Ёлка в Спасске-Дальнем, как говорится в официальном telegram-канале администрации города цементников, — народная ёлка. Она украшена в цветах российского триколора, на самой площади установлена надпись «Спасск — это мы!», которая стала девизом всех спассчан. Новогодний городок оформлен по мотивам знаменитой сказки «Волшебное кольцо» (0+), а кроме того, на площади установлена большая композиция, посвящённая 80-летию Победы.
Зелёная красавица из Приморья набрала немало голосов и вышла в финал конкурса. Поддержать приморскую ёлочку можно на сайте голосования — здесь. Время ещё есть, хотя и немного, и каждый приморец может помочь нашей ёлке получить титул лучшей в России!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие добрые дела творили приморцы на Рождество и в святочную неделю.