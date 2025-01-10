Голосуй: зелёная красавица из Приморского края попала в финал всероссийского конкурса

Зелёная красавица из Приморья набрала немало голосов и вышла в финал конкурса. Поддержать приморскую ёлочку можно на сайте голосования — здесь. Время ещё есть, хотя и немного, и каждый приморец может помочь нашей ёлке получить титул лучшей в России!