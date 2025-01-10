Грузовик полыхнул факелом рядом с АЗС в Приморье — новое видео и подробности от МЧС

По данным ведомства, пожар начался в 08:55 около улицы Уткинская. Когда спасатели прибыли на место инцидента, огонь охватил будку грузовика. Пламя уничтожило около шести квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.