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Posted 10 января, 01:47

Published 10 января, 01:47

Modified 10 января, 01:49

Updated 10 января, 01:49

Что осталось от грузовика, который полыхал у АЗС в Приморье

Грузовик полыхнул факелом рядом с АЗС в Приморье — новое видео и подробности от МЧС

10 января 2025, 01:47
Фото: 1MI.

Что осталось от грузовика, который полыхал у АЗС в Приморье

Сюжет
Пожар
Угрозу мощного взрыва ликвидировали пожарные МЧС России в Приморском крае. Рядом с АЗС в Артёме жарким пламенем пылал небольшой грузовик. Кадрами последствий происшествия поделилась пресс-служба ведомства.

Недалеко от Артема загорелась машина. Мощное пламя вспыхнуло рядом с АЗС. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями жаркого происшествия.

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По данным ведомства, пожар начался в 08:55 около улицы Уткинская. Когда спасатели прибыли на место инцидента, огонь охватил будку грузовика. Пламя уничтожило около шести квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.

Видео: mchs_vdk.

Приморцы тоже отреагировали на случившееся.

«Хорошо, что трагедии удалось избежать»;
«Жуть. Я бы не рискнула мимо проезжать»;
«Страшно. Ребята молодцы, вовремя подоспели».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Рудневским мостом во Владивостоке загорелась иномарка. Легковушка выгорела практически дотла.

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