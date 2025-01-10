Грузовик полыхнул факелом рядом с АЗС в Приморье — новое видео и подробности от МЧС

Posted 10 января, 01:47
Published 10 января, 01:47
Modified 10 января, 01:49
Updated 10 января, 01:49
Недалеко от Артема загорелась машина. Мощное пламя вспыхнуло рядом с АЗС. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями жаркого происшествия.
По данным ведомства, пожар начался в 08:55 около улицы Уткинская. Когда спасатели прибыли на место инцидента, огонь охватил будку грузовика. Пламя уничтожило около шести квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.
Приморцы тоже отреагировали на случившееся.
«Хорошо, что трагедии удалось избежать»;
«Жуть. Я бы не рискнула мимо проезжать»;
«Страшно. Ребята молодцы, вовремя подоспели».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Рудневским мостом во Владивостоке загорелась иномарка. Легковушка выгорела практически дотла.