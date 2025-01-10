Исторический момент: все авиакомпании России снизят стоимость детских билетов на 50%

Роман Старовойт заявил об этом на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин с членами кабинета министров 9 января. Как сообщает kremlin.ru, министр транспорта отметил: с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов (за исключением бизнес-класса).