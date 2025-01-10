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Posted 10 января, 01:57

Published 10 января, 01:57

Modified 10 января, 01:59

Updated 10 января, 01:59

Все авиакомпании России вводят 50-процентную скидку на детские билеты

Исторический момент: все авиакомпании России снизят стоимость детских билетов на 50%

10 января 2025, 01:57
Фото: Изображение Midjourney.

Все авиакомпании России вводят 50-процентную скидку на детские билеты

Сюжет
Дети
Хорошая новость для жителей Приморского края, любящих путешествовать всей семьей: все авиакомпании России будут предоставлять скидку на билеты в 50 процентов детям до 12 лет. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Роман Старовойт заявил об этом на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин с членами кабинета министров 9 января. Как сообщает kremlin.ru, министр транспорта отметил: с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов (за исключением бизнес-класса).

По словам Романа Старовойта, до конца января уже продано более 870 тысяч билетов с такой скидкой, а с 10 января все авиакомпании России будут предоставлять детворе младше 12 лет 50-процентную скидку на билеты.

Также министр транспорта РФ доложил президенту, что его поручение об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту воздушного судна также выполнено.

— Эта норма, наравне с условием про 50-процентную скидку на перевозку детей до 12 лет, уже учтена в Общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. Изменения в нормативно-правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января, — отметил Роман Старовойт.

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