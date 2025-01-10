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Posted 10 января, 06:32

Published 10 января, 06:32

Modified 10 января, 06:32

Updated 10 января, 06:32

Крещенские морозы в Приморье 2025: что это, даты и почему так называют

Крещенские морозы в Приморье 2025: что это, даты и почему так называют

10 января 2025, 06:32
Фото: 1MI.
Современные метеорологи отмечают, что закономерности в наступлении крещенских морозов больше нет. Стоит ли ждать аномальных холодов в Приморье в январе 2025 года — читайте в материале «Восток-Медиа».

Крещенские морозы — это не просто метеорологическое явление, а часть культурного кода России. С ними связаны народные приметы, традиции и даже литературные произведения. Однако в последние годы климат меняется, и крещенские морозы уже не такие суровые, как раньше. Что это за явление, почему оно получило такое название и чего ждать жителям Приморья в 2025 году?

Что такое крещенские морозы

Фото: 1MI

Крещенские морозы — это особенно сильные холода, которые, по народным поверьям, наступают во второй половине января. Исторически это явление связывали с праздником Крещения Господня, который отмечается 19 января. В народе считалось, что зима в этот период «собирается со всеми силами», а морозы становятся самыми жестокими.

О крещенских морозах писали многие русские классики. Например, Сергей Аксаков в очерке «Буран» описывал, как из-за свирепой крещенской бури погибли люди, ехавшие в Оренбург. Валентин Распутин в повести «Живи и помни» называл этот период временем, когда природа «прокаливается» от холода.

Однако современные метеорологи не подтверждают устойчивой связи между Крещением и сильными морозами. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд еще в 2022 году заявил, что в этот период температура может быть как аномально низкой, так и необычно высокой. По данным синоптиков, за последние 50 лет лишь треть крещенских ночей были действительно холодными.

Почему морозы называются «крещенские»?

Название «крещенские морозы» связано с православным праздником Крещения Господня, который отмечается 19 января. На Руси было принято называть морозы в честь христианских праздников и святых. Например, рождественские морозы связывали с Рождеством Христовым (7 января), а Никольские — с Днем святителя Николая Чудотворца (19 декабря).

Крещенские морозы считались самыми суровыми, но исследования показывают, что это не всегда так. Ученые Лариса Литвиненко и Оксана Зерова выяснили, что самые низкие температуры в году чаще приходятся на конец января, когда наступают так называемые Афанасьевские морозы.

Когда начинаются крещенские морозы

Точной даты начала крещенских морозов нет. По народным поверьям, они наступают во второй половине января и могут длиться около недели. В 2025 году Крещение выпадает на воскресенье, 19 января. Однако, судя по прогнозам метеорологов, жителям Приморья и других регионов России не стоит ждать аномальных холодов.

Крещенские морозы, судя по прогнозам, обойдут столицу Приморья стороной. На Крещение дневная температура во Владивостоке ожидается в пределах минус 8 градусов.

Также синоптики не прогнозируют прихода так называемых «китайских морозов», которые обычно сопровождают Восточный Новый год. В этом году праздник выпадает на 29 января, но значительного похолодания в эти дни во Владивостоке не ожидается.

Приметы и традиции, связанные с крещенскими морозами

Крещенские морозы всегда были окружены множеством примет и обычаев. Например, считалось, что если крещенские морозы окажутся сильнее рождественских и сретенских, то год будет урожайным.

Вот несколько самых известных примет:

  • Если на Крещение пасмурно — будет урожай, а если ясно — к неурожаю.
  • Снег на Крещение сулит богатый урожай гречи.
  • Если в ночь на Крещение на деревьях много инея, год будет урожайным.
  • Яркие звезды в крещенскую ночь предвещают, что овцы родят много ягнят.

До XX века существовал обычай «греть ноги покойникам»: в крещенскую ночь разжигали костры, чтобы умершие могли ненадолго вернуться домой и согреться.

Крещенские морозы — это не только природное явление, но и важная часть русской культуры. Однако в условиях меняющегося климата они уже не такие суровые, как раньше. В 2025 году жители Приморья, скорее всего, не столкнутся с аномальными холодами, но традиции и приметы, связанные с этим периодом, продолжают жить. Крещенские морозы напоминают нам о том, как тесно переплетены природа, вера и народная мудрость.

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