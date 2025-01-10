Крещенские морозы в Приморье 2025: что это, даты и почему так называют

Posted 10 января, 06:32
Published 10 января, 06:32
Modified 10 января, 06:32
Updated 10 января, 06:32
Крещенские морозы — это не просто метеорологическое явление, а часть культурного кода России. С ними связаны народные приметы, традиции и даже литературные произведения. Однако в последние годы климат меняется, и крещенские морозы уже не такие суровые, как раньше. Что это за явление, почему оно получило такое название и чего ждать жителям Приморья в 2025 году?
Крещенские морозы — это особенно сильные холода, которые, по народным поверьям, наступают во второй половине января. Исторически это явление связывали с праздником Крещения Господня, который отмечается 19 января. В народе считалось, что зима в этот период «собирается со всеми силами», а морозы становятся самыми жестокими.
О крещенских морозах писали многие русские классики. Например, Сергей Аксаков в очерке «Буран» описывал, как из-за свирепой крещенской бури погибли люди, ехавшие в Оренбург. Валентин Распутин в повести «Живи и помни» называл этот период временем, когда природа «прокаливается» от холода.
Однако современные метеорологи не подтверждают устойчивой связи между Крещением и сильными морозами. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд еще в 2022 году заявил, что в этот период температура может быть как аномально низкой, так и необычно высокой. По данным синоптиков, за последние 50 лет лишь треть крещенских ночей были действительно холодными.
Название «крещенские морозы» связано с православным праздником Крещения Господня, который отмечается 19 января. На Руси было принято называть морозы в честь христианских праздников и святых. Например, рождественские морозы связывали с Рождеством Христовым (7 января), а Никольские — с Днем святителя Николая Чудотворца (19 декабря).
Крещенские морозы считались самыми суровыми, но исследования показывают, что это не всегда так. Ученые Лариса Литвиненко и Оксана Зерова выяснили, что самые низкие температуры в году чаще приходятся на конец января, когда наступают так называемые Афанасьевские морозы.
Точной даты начала крещенских морозов нет. По народным поверьям, они наступают во второй половине января и могут длиться около недели. В 2025 году Крещение выпадает на воскресенье, 19 января. Однако, судя по прогнозам метеорологов, жителям Приморья и других регионов России не стоит ждать аномальных холодов.
Крещенские морозы, судя по прогнозам, обойдут столицу Приморья стороной. На Крещение дневная температура во Владивостоке ожидается в пределах минус 8 градусов.
Также синоптики не прогнозируют прихода так называемых «китайских морозов», которые обычно сопровождают Восточный Новый год. В этом году праздник выпадает на 29 января, но значительного похолодания в эти дни во Владивостоке не ожидается.
Крещенские морозы всегда были окружены множеством примет и обычаев. Например, считалось, что если крещенские морозы окажутся сильнее рождественских и сретенских, то год будет урожайным.
Вот несколько самых известных примет:
До XX века существовал обычай «греть ноги покойникам»: в крещенскую ночь разжигали костры, чтобы умершие могли ненадолго вернуться домой и согреться.
Крещенские морозы — это не только природное явление, но и важная часть русской культуры. Однако в условиях меняющегося климата они уже не такие суровые, как раньше. В 2025 году жители Приморья, скорее всего, не столкнутся с аномальными холодами, но традиции и приметы, связанные с этим периодом, продолжают жить. Крещенские морозы напоминают нам о том, как тесно переплетены природа, вера и народная мудрость.