Крещенские морозы в Приморье 2025: что это, даты и почему так называют

Крещенские морозы — это не только природное явление, но и важная часть русской культуры. Однако в условиях меняющегося климата они уже не такие суровые, как раньше. В 2025 году жители Приморья, скорее всего, не столкнутся с аномальными холодами, но традиции и приметы, связанные с этим периодом, продолжают жить. Крещенские морозы напоминают нам о том, как тесно переплетены природа, вера и народная мудрость.