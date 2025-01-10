Охотник за голубями: дикий хищник охотится во Владивостоке? — фото

Posted 10 января, 05:29
Published 10 января, 05:29
Modified 10 января, 05:31
Updated 10 января, 05:31
В дальневосточной столице недалеко от дома №63 на Русской заметили необычного пернатого гостя. Крупная хищная птица попала на камеру изумленного очевидца. По словам горожан, над Второй Речкой кружил самый что ни на есть ястреб.
Более того, местные жители утверждают, что хищник успел «проредить» голубиные стаи. Некоторые готовы предложить герою фотографии еще одну работенку: «Надо бы с воронами разделаться, а то развелось их много», — написал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыжая хищница явилась на рыбалку, чтобы унести весь улов любителей удочек.