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Posted 10 января, 05:29

Published 10 января, 05:29

Modified 10 января, 05:31

Updated 10 января, 05:31

Крупная хищная птица орудует во Владивостоке

Охотник за голубями: дикий хищник охотится во Владивостоке? — фото

10 января 2025, 05:29
Фото: vostokmedia.com.

Крупная хищная птица орудует во Владивостоке

Сюжет
Рыбалка
Зоркий глаз, острые когти и солидный размер — это все о герое снимка, сделанного во Владивостоке. Жители города поделились занятными подробностями о «залетных» гостях муниципалитета.

В дальневосточной столице недалеко от дома №63 на Русской заметили необычного пернатого гостя. Крупная хищная птица попала на камеру изумленного очевидца. По словам горожан, над Второй Речкой кружил самый что ни на есть ястреб.

Более того, местные жители утверждают, что хищник успел «проредить» голубиные стаи. Некоторые готовы предложить герою фотографии еще одну работенку: «Надо бы с воронами разделаться, а то развелось их много», — написал комментатор.

Фото: vtoryak_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыжая хищница явилась на рыбалку, чтобы унести весь улов любителей удочек.

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#Новости#Общество#Владивосток#Рыбалка#Хищник#Приморский край#Живая природа
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