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Posted 10 января, 04:53

Published 10 января, 04:53

Modified 10 января, 04:55

Updated 10 января, 04:55

В картинной галерее Приморского края открылась выставка Сергея Горбачёва

Перламутр путь укажет: где найти Японию во Владивостоке и Владивосток в Японии?

10 января 2025, 04:53
Фото: vostokmedia.com.

В картинной галерее Приморского края открылась выставка Сергея Горбачёва

Сюжет
Выставка
Выставка «Сергей Горбачёв. Перламутровый путь на Восток» (12+) работает в Парадном зале Приморской краевой картинной галереи. Это уже авторская выставка художника в ведущей культурной институции края.

— И несмотря на то, что название необычное, оно очень точно отражает лирико-фантастический, символический дух выставки, — рассказала куратор проекта, искусствовед Наталья Левданская. — Сергей Горбачёв — романтик по жизни. И не перестает быть им до сих пор.

Сергей Горбачёв и Наталья Левданская
Сергей Горбачёв и Наталья Левданская. Фото: vostokmedia.com

В Парадных залах галереи разместилось более десятка работ Сергея Горбачёва. Мало? Но уникальность Сергея Дмитриевича в том, что он работает масштабно, каждый холст — это несколько метров — 1,6 на 2,3 метра. При этом каждая картина наполнена сотнями мельчайших деталей, которые раскрывают перед зрителем пласты смыслов, вложенных художником в работу.

— Честный художник. Так сказал о Сергее Горбачёве после его первой персональной выставки в 1998 году знаменитый искусствовед Виталий Кандыба, — рассказала Наталья Левданская. — Сергей Дмитриевич и сегодня не изменяет себе. Он нашёл свой стиль, в котором есть и реализм, и импрессионизм, и влияние других жанров, но главное — это тонкий лиризм каждого из его произведений.

Работы, представленные на выставке в Приморской краевой картинной галерее, можно условно поделить на три части: одна посвящена Японии, вторая — Китаю, а третья — самому любимому городу Сергея Горбачёва — Владивостоку. И все они одновременно и схожи в чём-то, и очень разные.

Наталья Левданская подчёркивает: у каждой работы Сергея Горбачёва нужно обязательно постоять несколько минут, вглядеться. И тогда начинают раскрываться десятки деталей, нюансов, которые автор умудряется спрятать в своих работах. Вот, например, в картине «36,6» — одной из входящих в японскую серию, зритель сначала видит много зелени, японца-крестьянина, ну, немного солнца. А присмотревшись, замечает и рисовые чеки, и фигурки японцев на полях, и традиционные зонтики, и начинает чувствовать жару, которая царит летом в Стране восходящего солнца (именно жара, совпадающая с температурой тела человека, дала название полотну)…

А вот серия картин, посвящённых Китаю, более реалистична, более конкретна. В этих работах словно меньше символического лиризма, который присущ Сергею Горбачеву.

— Почему? Потому что это другая страна, и автор прочувствовал ее, понял — как и Японию, и другие страны, которые его вдохновляли, — говорит Наталья Левданская. — Китайцы — люди практические, конкретные, которые занимаются делом, у них до фантазии не очень доходит. Они стоят на земле. Сергей Горбачёв это понял, прочувствовал — и отразил в своих работах. Заметьте, что и цвета в китайской серии немного другие, не такие, как в японской…

Фото: vostokmedia.com

Особая тема для Сергея Горбачёва — Владивосток. Работы, в которых художник создаёт образ родного города, очень разные — то туманно-серые, то голубовато-дождливые, то яркие и солнечные — как и сам наш город.

— В этой теме Сергей Дмитриевич абсолютно свободен, — говорит Наталья Левданская. — Он ничем здесь не ограничен, он наполняет свои работы символами города — от чаек и зонтов до маяка и пляжей, признаваясь в любви к Владивостоку — нежной и бесконечной. Нет границ у художника, он может все.

Интересно, что те, кто заглянет на выставку «Сергей Горбачёв. Перламутровый путь на Восток» после 16 января, увидит совсем другую экспозицию.

Фото: vostokmedia.com

— Мы не стали загромождать пространство работами, — отметила Наталья Левданская. — Та часть картин — а это серии, написанные во Вьетнаме, в Восточной Азии, — которая не вошла в экспозицию, как раз и будет показана. Мы заменим часть работ, чтобы у зрителей появилось желание прийти на выставку еще раз, увидеть, как Сергей Горбачёв пропустил через свое восприятие другие страны. Ведь все его работы основаны на реальных впечатлениях. Ничего придуманного нет, но в то же время это мир Сергея Горбачева, созданный им, пережитый и подаренный нам.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где во Владивостоке увидеть картину, вдохновлённую ёлкой на свалке.

А ёлки уже на свалке: кого во Владивостоке вдохновляют шуруповёрт, семечки и Барби?
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#Новости#Владивосток#Выставка#Приморская государственная картинная галерея#Приморский край
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