Перламутр путь укажет: где найти Японию во Владивостоке и Владивосток в Японии?

— Мы не стали загромождать пространство работами, — отметила Наталья Левданская. — Та часть картин — а это серии, написанные во Вьетнаме, в Восточной Азии, — которая не вошла в экспозицию, как раз и будет показана. Мы заменим часть работ, чтобы у зрителей появилось желание прийти на выставку еще раз, увидеть, как Сергей Горбачёв пропустил через свое восприятие другие страны. Ведь все его работы основаны на реальных впечатлениях. Ничего придуманного нет, но в то же время это мир Сергея Горбачева, созданный им, пережитый и подаренный нам.