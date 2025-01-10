Петарда прилетела прямо в лицо: опасные игры довели ребенка до больницы в Приморье

Posted 10 января, 04:54
Published 10 января, 04:54
Modified 10 января, 04:56
Updated 10 января, 04:56
Каждый Новый год приморские офтальмологи сталкиваются с травмами глаз из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
Несмотря на призывы к осторожности, 2 января в глазной травмпункт Краевой клинической больницы №2 поступил 10-летний мальчик Ярослав с серьезным повреждением глаза после игр с петардами.
По словам отца, ребенок и его друзья поджигали петарды и бросали их друг другу под ноги на речке. В результате одного из взрывов Ярослав получил удар в глаз от деталей конструкции петарды, что привело к посттравматическому кератиту. Офтальмолог Максим Богданец сообщил, что острота зрения мальчика не снизилась, и госпитализация не потребовалась. Однако родители проигнорировали рекомендации врача о повторном осмотре.
Специалисты напоминают: никогда нельзя позволять детям играть с пиротехникой без присмотра взрослых, важно тщательно изучать инструкции и избегать использования несертифицированных изделий. В этом году январские каникулы были относительно спокойными, но безопасность при использовании фейерверков остается актуальной темой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пиромане, которому могло оторвать пальцы петардой во Владивостоке.