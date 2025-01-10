Петарда прилетела прямо в лицо: опасные игры довели ребенка до больницы в Приморье

По словам отца, ребенок и его друзья поджигали петарды и бросали их друг другу под ноги на речке. В результате одного из взрывов Ярослав получил удар в глаз от деталей конструкции петарды, что привело к посттравматическому кератиту. Офтальмолог Максим Богданец сообщил, что острота зрения мальчика не снизилась, и госпитализация не потребовалась. Однако родители проигнорировали рекомендации врача о повторном осмотре.