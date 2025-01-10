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Posted 10 января, 04:54

Published 10 января, 04:54

Modified 10 января, 04:56

Updated 10 января, 04:56

Школьник пострадал из-за петарды в Приморском крае

Петарда прилетела прямо в лицо: опасные игры довели ребенка до больницы в Приморье

10 января 2025, 04:54
Фото: 1MI.

Школьник пострадал из-за петарды в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Игры с пиротехникой привели к серьезной травме в Приморье. Юного любителя петард и хлопушек спасали врачи Краевой больницы.

Каждый Новый год приморские офтальмологи сталкиваются с травмами глаз из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Несмотря на призывы к осторожности, 2 января в глазной травмпункт Краевой клинической больницы №2 поступил 10-летний мальчик Ярослав с серьезным повреждением глаза после игр с петардами.

По словам отца, ребенок и его друзья поджигали петарды и бросали их друг другу под ноги на речке. В результате одного из взрывов Ярослав получил удар в глаз от деталей конструкции петарды, что привело к посттравматическому кератиту. Офтальмолог Максим Богданец сообщил, что острота зрения мальчика не снизилась, и госпитализация не потребовалась. Однако родители проигнорировали рекомендации врача о повторном осмотре.

Специалисты напоминают: никогда нельзя позволять детям играть с пиротехникой без присмотра взрослых, важно тщательно изучать инструкции и избегать использования несертифицированных изделий. В этом году январские каникулы были относительно спокойными, но безопасность при использовании фейерверков остается актуальной темой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пиромане, которому могло оторвать пальцы петардой во Владивостоке.

Обращений не поступало: любителя пиротехники без пальцев ищут в Приморье
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