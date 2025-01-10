«Сгорел заживо?»: Жуткая трагедия унесла жизнь человека в Приморье

Posted 10 января, 03:30
Published 10 января, 03:30
Modified 10 января, 03:32
Updated 10 января, 03:32
В Уссурийском городском округе произошел трагический пожар, который унес жизнь 66-летнего мужчины. Вчера, 9 января, в 23:09 в селе Монакино загорелся частный дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил здание, и пламя перешло на надворные постройки.
В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего. Пламя охватило площадь около 160 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства и причину трагедии, проводя проверку по факту происшествия. Жители села выражают соболезнования семье погибшего и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре, который полыхает под Спасском-Дальним в Приморском крае.