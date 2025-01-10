«Сгорел заживо?»: Жуткая трагедия унесла жизнь человека в Приморье

В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего. Пламя охватило площадь около 160 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства и причину трагедии, проводя проверку по факту происшествия. Жители села выражают соболезнования семье погибшего и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств случившегося.