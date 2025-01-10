Слепота в подарок? — коррекция зрения обернулась «адом» для жительницы Владивостока

В отчаянии пострадавшая обратилась в другое медучреждение, где ей поставили страшный диагноз — катаракта обоих глаз. Но она не могла поверить в это, ведь опытный, как ей казалось, специалист одной из ведущих клиник города не обнаружила помутнения хрусталиков. Тем не менее, собеседница агентства отправилась в Хабаровск на обследование, чтобы расставить все точки над «I». Там слова коллег подтвердили, — у девушки действительно была катаракта, несмотря на молодой возраст.