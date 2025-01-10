Слепота в подарок? — коррекция зрения обернулась «адом» для жительницы Владивостока

Posted 10 января, 03:20
Published 10 января, 03:20
Modified 10 января, 03:22
Updated 10 января, 03:22
Светлана поделилась с редакцией «Восток-Медиа» о том, как она сделала операцию по коррекции зрения и едва не потеряла способность видеть из-за халатности врачей. Шокирующая история началась чуть больше года назад.
Осенью 2023 года жительница краевой столицы обратилась в популярную офтальмологическую клинику Владивостока. Выбирала медучреждение она долго и тщательно, основываясь на репутации организации и отзывах, в том числе от знакомых. После обследования девушке сделали операцию, — фоторефракционную кератэктомию — если сокращенно, то ФРК.
«Мне сделали ФРК самым „допотопным“ методом из-за того, что у меня, якобы, особенное строение роговицы», — отметила Светлана.
Через пару недель, после жутко тяжелой реабилитации, девушка не могла нарадоваться, ведь она отчетливо видела все, что происходит на улице. Она разглядела все дома, которые были видны из окна ее квартиры. Но спустя полгода начался ад.
С жалобами на головные боли и резкое ухудшение зрения горожанка обратилась в клинику, где ей сделали операцию. Специалист, осмотрев Светлану, отправила ее к неврологу. Девушка послушалась офтальмолога и начала лечение у другого специалиста, но тщетно, — зрение продолжало падать.
В отчаянии пострадавшая обратилась в другое медучреждение, где ей поставили страшный диагноз — катаракта обоих глаз. Но она не могла поверить в это, ведь опытный, как ей казалось, специалист одной из ведущих клиник города не обнаружила помутнения хрусталиков. Тем не менее, собеседница агентства отправилась в Хабаровск на обследование, чтобы расставить все точки над «I». Там слова коллег подтвердили, — у девушки действительно была катаракта, несмотря на молодой возраст.
«Я вернулась во Владивосток с результатами и пошла на прием к тому врачу, который делал операцию. Она пригласила на беседу своего коллегу, специализирующегося на катарактах. Во время приема они были настолько уверены в себе, что задавали вопросы закатывая глаза и не скрывая улыбок: „Ой, ну прям катаракту вам поставили? Прям катаракту?“ А мне вообще не до смеха», — возмущенно проговорила Светлана.
В итоге оба доктора подтвердили диагноз других специалистов. Но вместо того, чтобы предложить помощь или выйти профессионально из сложившейся ситуации, они бросили свою пациентку.
«Они поприкалывались надо мной, затем просто оставили все, как есть», — подчеркнула девушка.
Светлане деваться было некуда. Она собрала все документы и полетела в Южную Корею. Иностранные специалисты не хотели работать с ней из-за сложности случая. Однако девушке повезло, одна клиника все же согласилась.
«Мне предложили мультифокальные линзы, которые стоят космических денег. Они ставятся на всю жизнь, поменять их нельзя. А любая травма, полученная в область головы, может разбить хрусталик, что чревато слепотой. Было очень страшно решиться», — поделилась собеседница.
Корейские врачи два дня обследовали пациентку, после чего прооперировали ее, — установили линзы по одной в разные дни с промежутком в трое суток. К счастью, все прошло хорошо. На сегодняшний день зрение девушки восстановилось и она вспоминает эту историю, как страшный сон.
Примечательно, южнокорейские офтальмологи заявили, что Светлане можно было сделать коррекцию зрения более современным способом. Ведь роговица не тонкая, как ошибочно утверждали в хваленой владивостокской клинике. Получается, пострадавшая могла бы сделать коррекцию SMAIL или LASIK, избежав всего, что произошло с ней, начиная с ноября 2023 года. Но, самое главное, высококвалифицированный специалист не заметил опасного заболевания, с которым пациентка мучилась долгое время, пока не обратилась к другим офтальмологам.
В настоящий момент остается неизвестным, когда именно и почему у пострадавшей появилась катаракта. И, судя по всему, данный факт останется загадкой.
Несомненно, сейчас девушка спокойна, — ее не мучают сильные головные боли и она вновь видит, хоть и не идеально, как планировала изначально. За такое «счастье» ей пришлось заплатить в Корее кругленькую сумму — 1 200 000 в рублях. И это только за линзы. Обследования и проживание оплачивались отдельно.