Сносит с ног и сдувает на десятки метров: жуткий ветер бушует во Владивостоке — видео

Posted 9 января, 23:26
Published 9 января, 23:26
Modified 9 января, 23:28
Updated 9 января, 23:28
Утром 9 января во Владивостоке поднялся сильный ветер. В ночь на 10 число в городе все еще сохраняется необычная погода, которая подходит скорее для полетов, чем для прогулок.
На улице Сабанеева заметили своеобразный аэродром: местная жительница едва успела выйти из машины, как ее подхватило порывом. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Запись появилась в сети.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях для передвижения по городу.
Местные власти призывают граждан быть осторожными и избегать ненужных поездок, особенно в условиях сильного ветра и гололедицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фонари шатаются в центре Владивостока из-за непогоды.