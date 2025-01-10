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Posted 9 января, 23:26

Published 9 января, 23:26

Modified 9 января, 23:28

Updated 9 января, 23:28

Ураганные порывы ветра мешают ходить по городу жителям Владивостока

Сносит с ног и сдувает на десятки метров: жуткий ветер бушует во Владивостоке — видео

9 января 2025, 23:26
Фото: Изображение Midjourney.

Ураганные порывы ветра мешают ходить по городу жителям Владивостока

Сюжет
Погода
Сильные порывы сносят жителей Владивостока с ног. В сети появилось видео с девушкой, которая едва успела выйти из машины, как ее подхватил ветер.

Утром 9 января во Владивостоке поднялся сильный ветер. В ночь на 10 число в городе все еще сохраняется необычная погода, которая подходит скорее для полетов, чем для прогулок.

На улице Сабанеева заметили своеобразный аэродром: местная жительница едва успела выйти из машины, как ее подхватило порывом. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Запись появилась в сети.

Видео: vostokmedia.com.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях для передвижения по городу.

Местные власти призывают граждан быть осторожными и избегать ненужных поездок, особенно в условиях сильного ветра и гололедицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фонари шатаются в центре Владивостока из-за непогоды.

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