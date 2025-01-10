Суд объяснил отказ Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

Posted 10 января, 07:06
Published 10 января, 07:06
Modified 10 января, 07:06
Updated 10 января, 07:06
Эта информация содержится в решении суда, которое стало доступно редакции «РИА Новости».
Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, созданную в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Он утверждал, что эти действия были направлены на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему самому. Однако ему было необходимо доказать эти факты.
«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — говорится в документе.
Таким образом, суд посчитал, что оснований для признания сделок недействительными нет.