Суд объяснил отказ Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, созданную в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Он утверждал, что эти действия были направлены на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему самому. Однако ему было необходимо доказать эти факты.