vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 07:06

Published 10 января, 07:06

Modified 10 января, 07:06

Updated 10 января, 07:06

Суд объяснил отказ Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

Суд объяснил отказ Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

10 января 2025, 07:06
Фото: 1MI.
Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% доли в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», в то время как Владислав Бакальчук имеет лишь 1%, и не нашел оснований для удовлетворения исковых требований супруга основательницы Wildberries.

Эта информация содержится в решении суда, которое стало доступно редакции «РИА Новости».

Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, созданную в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Он утверждал, что эти действия были направлены на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему самому. Однако ему было необходимо доказать эти факты.

«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — говорится в документе.

Таким образом, суд посчитал, что оснований для признания сделок недействительными нет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика